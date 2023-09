Publicités sur Meta : QS et le PLQ critiqués par la CAQ et le PQ

La Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ) ont vertement critiqué Québec solidaire (QS) et le Parti libéral du Québec (PLQ) pour avoir fait de la publicité pour la partielle de Jean-Talon sur les plateformes de Meta.

Solidaires, sauf quand il y a une élection à gagner? , a écrit le ministre caquiste de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, sur le réseau social X (anciennement Twitter) en partageant une image avec la définition du mot opportunisme .

Solidaires, sauf quand il y a une élection à gagner? https://t.co/9bfe6Ix22B pic.twitter.com/MteWjshYwB — Mathieu Lacombe (@lacombemathieu) September 11, 2023

Le PQ s'en est aussi pris à QS et au PLQ sur X. L'engagement de boycotter Meta était pourtant clair de la part de chacun des partis politiques. C'est une occasion manquée d'être véritablement solidaires des médias , a écrit le député péquiste Pascal Bérubé.

En juillet dernier, les partis ont unanimement choisi de boycotter Meta, un engagement vérifié par plusieurs journalistes. Si vous n'avez pas participé à ce boycott, comment expliques-tu que QS n'ait fait aucune sponso entre le 8 juillet et 8 septembre ? Et les journalistes… https://t.co/azrH5oaX0Z pic.twitter.com/ix3V2Hx84K — Pascal Bérubé (@PascalBerube) September 11, 2023

Ces échauffourées font suite à un article de TVA Nouvelles montrant que QS et le PLQ ont acheté de la publicité sur les plateformes de Meta (Facebook et Instagram) pour faire la promotion de leur candidat pour la partielle dans Jean-Talon.

Or, les deux partis ont indiqué en juillet dernier qu'ils n'avaient pas de campagnes publicitaires en cours sur les plateformes de Meta et qu'ils n'en lanceraient aucune jusqu'à nouvel ordre. Cette décision s'inscrivait dans la foulée de la décision de Meta de bloquer le partage d'articles des médias canadiens sur ses plateformes.

On avait pris l'engagement de ne plus en faire jusqu'à nouvel ordre. En élection, c'est important de rejoindre un maximum d'électeurs. Pour ce faire, la publicité sur les réseaux sociaux est incontournable. Il s'agit d'un investissement ponctuel strictement pour la partielle. Pour chaque dollar dépensé sur les réseaux sociaux, nous investirons le même montant dans les médias traditionnels , a indiqué l'attachée de presse du PLQ , Alexandra Régis.

Du côté de QS , on assure qu'il ne s'agissait pas d'un engagement. Il y a plus de deux mois, nous avons répondu à La Presse canadienne qu'aucune publicité n'était présentement diffusée sur nos pages et qu'on ne prévoyait pas en faire à court terme cet été, mais nous n'avons pris aucun engagement , assure la directrice des communications de QS , Stéphanie Guévremont.

Le travail d'un parti politique est d'aller parler aux gens là où ils sont, nous allons donc investir 50 % de notre budget publicitaire pour la campagne de Jean-Talon dans les médias traditionnels francophones et 50 % sur les médias sociaux , a-t-elle ajouté dans une déclaration écrite.

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) fait de la publicité pour cette campagne sur Meta, mais assure n'avoir jamais pris d'engagement contraire.

Le parti d'Éric Duhaime rappelle être contre la loi C-18 du gouvernement fédéral qui obligerait les géants du web à verser des redevances aux médias québécois. C'est à la suite de cette loi que Meta a bloqué le partage du contenu des médias canadiens sur ses plateformes.

Le 15 septembre se tiendra une journée de boycottage des plateformes de Meta organisée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et la Société québécoise des professionnels en relations publiques.

Plusieurs groupes ont déjà annoncé qu'ils participeront au boycottage, comme la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l'Association canadienne des journalistes, l'Union des artistes, les AMIS de la radiodiffusion, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et le Conseil de presse.

Avec les informations de La Presse canadienne