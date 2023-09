À compter de janvier 2024, 20 directeurs d'organismes à but non lucratif (OBNL) de la MRC de Rimouski-Neigette pourront suivre un programme de développement des compétences, spécialement conçu pour eux.

La Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette (CCIRN) et l'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) s'associent pour outiller des dirigeants, notamment, en matière de gestion des ressources humaines, de finances, de relation avec les médias et de marketing numérique. On fait vraiment le 360 [degrés] de la vie du directeur général , affirme la directrice régionale de l’ ÉEQ – campus du Bas-Saint-Laurent, Véronique Mariève Gosselin.

Les affaires gouvernementales seront aussi au programme de cette formation. Comment on fait des demandes de financement auprès des différents paliers , précise Mme Gosselin.

Le directeur général de la CCIRN , Jean-Nicolas Marchand, mentionne que cette formation est née d'un besoin exprimé par les membres dans un sondage réalisé l’an dernier. On a à peu près 15 % de notre membership qui sont des organismes communautaires. Ces gens-là ont signifié, entre autres, un besoin de formations qui sont adaptées à leur réalité , explique-t-il.

En vertu d’une entente avec le gouvernement du Québec, une somme pour couvrir le salaire et les frais de déplacement sera offerte aux dirigeants d’ OBNL qui s’inscriront au programme. Si on prend un directeur qui gagne 30 $ l’heure fois 70 heures de formation, bien l’organisme va recevoir plus de 2000 $ d’aide financière , explique M. Marchand.

Ouvrir en mode plein écran La directrice régionale de l'École des entrepreneurs du Québec – campus du Bas-Saint-Laurent, Véronique Mariève Gosselin, indique que l'intérêt est grand pour la formation et que celle-ci sera offerte dans d'autres MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Véronique Mariève Gosselin, indique que cette formation suscite déjà de l'intérêt ailleurs sur le territoire bas-laurentien, et même en Gaspésie. Déjà, il y a d'autres MRC qui ont de l'intérêt pour recevoir ce programme-là. [...] On a déjà des discussions pour l'automne 2024 , se réjouit-elle.

La première cohorte suivra l'équivalent de 12 jours de formation répartis entre janvier et juin 2024.