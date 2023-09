Saskatoon pourrait adopter des taxes supplémentaires afin de financer son nouvel aréna

Suite à un rapport indépendant du cabinet de consultants KPMG, l’administration municipale de la Ville de Saskatoon évalue la possibilité d’implémenter des taxes supplémentaires pour financer un nouvel aréna au centre-ville.

Le rapport recommande d'utiliser trois sources de revenus pour financer ce nouvel aréna, tel que la taxe sur l'hébergement, les frais d'installation et l'augmentation des impôts fonciers dans la zone qui va entourer l'aréna.

La taxe d'hébergement pourrait être imposée sur des commerces et des hôtels.

Le président de l'Association des hôteliers de la Saskatchewan, Jim Bence, soutient le projet de construction de ce nouvel aréna, mais il s'oppose à la taxe sur l'hébergement.

Nous venons de traverser, sans doute, l'une des trois années les plus difficiles de l'histoire du secteur de l'hébergement, on sort de la pandémie, et voilà que cette taxe vient s'ajouter à tout cela.