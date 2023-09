Québec confirme le lancement du projet d’agrandissement de Maisonneuve-Rosemont

Tel que l'a révélé dimanche Radio-Canada, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé lundi le lancement du projet de reconstruction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui permettra l’ajout de 270 lits dans cet établissement d'une grande importance pour l'est de Montréal.

Accompagné du député de Rosemont, Vincent Marissal, et de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le ministre Dubé a expliqué que le projet comprend entre autres l'aménagement de nouvelles unités de soins et de soins intensifs pour en arriver à une capacité totale de 720 lits en chambres individuelles, en plus de 26 bassinettes pour les bébés.

Ouvrir en mode plein écran L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est un établissement d'une grande importance pour l'est de Montréal. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

L'agrandissement inclut également un bloc opératoire, un secteur de chirurgie d'un jour et une unité de retraitement des dispositifs médicaux, en plus d'installations d'imagerie médicale, d'une pharmacie et de laboratoires.

Aujourd’hui, on respecte un engagement.

Le ministre Dubé se garde d’avancer quelque estimation sur le coût total du projet. Il se limite pour le moment au coût de construction estimé à environ 2 milliards de dollars.

Interrogé sur l’échéancier du projet, le ministre a répondu que le processus de reconstruction et d’agrandissement pourrait prendre une dizaine d’années. Il faudra donc attendre les années 2030 avant que les nouvelles installations puissent accueillir leur premiers patients.