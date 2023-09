La trajectoire de l’ouragan Lee se précise, l’Atlantique se prépare

De nouvelles prévisions météorologiques publiées par Environnement Canada lundi midi montrent que l’ouragan Lee risque de se diriger vers l’Atlantique. S’il est trop tôt pour prédire quel impact la tempête pourrait avoir dans la région, les provinces de l’Atlantique surveillent de près la trajectoire et se préparent au pire.

Lee devrait atteindre les côtes canadiennes la fin de semaine prochaine, possiblement samedi. Il est toutefois impossible pour le moment de savoir quelle sera son intensité.

Ouvrir en mode plein écran La trajectoire de l'ouragan Lee, lundi midi. Il s'agit de prévisions et la trajectoire pourrait encore changer. Photo : Environnement Canada

L’ouragan a atteint la catégorie 5 samedi et a été rétrogradé en catégorie 2 dimanche, avec des vents atteignant 195 km/h.

Les plus récentes estimations du Centre canadien de prévision des ouragans indiquent que Lee prendra de la vigueur mardi, avec des vents dépassant 200 km/h, avant de perdre de la force jusqu’à atteindre 130 km/h samedi matin, au sud de la Nouvelle-Écosse.

La préparation commence sur les quais

Chose certaine, c’est déjà le branle-bas de combat dans les quais du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Plusieurs bateaux ont été retirés de l’eau au cours de la fin de semaine et ceux qui restent devraient pour la plupart suivre dans les prochains jours, explique Gerry O’Brien, gérant du Club de yacht de la baie de Shediac.

Depuis la semaine dernière qu’on surveille Lee. On attend encore un petit peu la direction, mais on surveille de très près. Plusieurs ont sorti leurs bateaux en fin de semaine. Plusieurs autres le feront dans les prochaines journées. Pendant ce temps, on va voir si Lee va vraiment se diriger par ici. Mardi ou mercredi, on mettra en place notre plan d’action , a-t-il prévu.

Ouvrir en mode plein écran Gerry O'Brien, à la marina de Shediac, jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Karine Godin

En pleine saison de pêche au homard, l’Union des pêcheurs des Maritimes surveille aussi de très près ce qu’il adviendra de Lee. Uniquement dans la zone 25, qui couvre le détroit de Northumberland entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, on parle de près de 400 navires répartis dans 19 quais.

Cela demande toute une logistique, admet Luc Leblanc, conseiller aux pêches. Il garde néanmoins bon espoir que la tempête ne soit pas aussi dévastatrice que Fiona, il y a un an.

C’est encore trop tôt, mais nous demeurons vigilants. Peut-être émettrons-nous une alerte plus tard. Les pêcheurs sont au courant qu’un ouragan s’en vient. Ils vont profiter des prochains jours pour pêcher et ils sortiront leurs bateaux au dernier moment , mentionne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran De petits ports de pêche ont été endommagés par le passage de la tempête post-tropicale Fiona, il y a un an. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Sortir de l’eau tous ces vaisseaux à temps avant la tempête s'annonce par contre une tâche colossale, selon lui. Mercredi, jeudi et vendredi, il faudra mettre les bouchées doubles pour sécuriser les quais alors que des renforts des autres régions des Maritimes viendront prêter main forte, explique Luc Leblanc.

La Croix-Rouge canadienne a émis lundi matin sur Twitter un avertissement de préparation à l’arrivée de l’ouragan Lee.

On demande de prévoir des provisions pour au moins trois jours, de charger au maximum des batteries des appareils électroniques de communication, de faire le plein d’essence des véhicules, de les garder à l’abri dans un garage ou loin des arbres, de demeurer à l'écoute des avertissements et alertes météo ainsi que sécuriser votre propriété.

Avec des informations de Réal Fradette