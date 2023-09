Un projet de 8 M$ pour agrandir la station aquicole de l’ISMER

Les projets se succèdent pour l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Après le campus de médecine vétérinaire, le projet de nouvelles résidences et l'achat probable de l'ancien couvent des Ursulines, l'institution planche sur l'agrandissement de la station de recherche de l'Institut des sciences de la mer (ISMER) située dans le district de Pointe-au-Père, à Rimouski. Le projet, qui pourrait faire l'objet d'une annonce prochainement, permettrait de créer un laboratoire unique destiné à étudier l'impact du réchauffement climatique dans les estuaires.

Les locaux actuels sont utilisés au maximum de leur capacité d'accueil depuis au moins 10 ans, ce qui limite le développement de projets de recherche.

C'est un agrandissement essentiel , raconte le professeur émérite Émilien Pelletier, qui connait chaque racoin de la station pour y avoir passé une bonne partie de sa prolifique carrière de chercheur.

Le nombre de professeurs augmente toujours, on a besoin de bassins, et là on est trop à l'étroit , renchérit le scientifique.

Ouvrir en mode plein écran La station aquicole de l’ISMER est un laboratoire satellite de type « station marine » qui est pourvu d’un système de pompage de l’eau de mer permettant d’y réaliser des travaux de recherche de pointe en aquaculture, en biologie marine et en écotoxicologie. Photo : Site internet de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski

Un nouveau laboratoire spécialisé

La mission du nouveau laboratoire sera de travailler sur les impacts des changements globaux dans les estuaires , raconte le biologiste Réjean Tremblay, co-coordonnateur du projet d'agrandissement, qui était estimé à 7,6 millions de dollars il y a deux ans.

L'investissement, dont à peu près la moitié sera en matériel, permettra de mener des expériences moins longues que celles qui ont cours actuellement à la station, explique le scientifique. Quand on s'intéresse aux impacts des changements climatiques, ce sont surtout des expériences à plus court terme et pour cela, on manque vraiment d'installations.

Les estuaires sont des milieux négligés au niveau des connaissances, alors qu'on y vit vraiment les impacts des changements climatiques.

Cet agrandissement consolidera aussi la place de l' ISMER et de l' UQAR sur la scène internationale, selon Réjean Tremblay, qui rappelle que la station aquicole de Pointe-au-Père est unique au pays. C'est à peu près l'un des seuls laboratoires au Canada qui est situé dans un estuaire, les autres sont en milieu océanique.

En attente d'une annonce

Le projet qui a été déposé auprès de la Fondation canadienne pour l'innovation a passé les deux premières étapes avant d'obtenir le financement. La fondation a reconnu la pertinence et la qualité scientifique du projet, reste le budget , ajoute Réjean Tremblay.

Si le feu vert est donné, la Fondation et le gouvernement du Québec débourseront chacun 40 % des coûts. Le 20 % restant proviendra de l' UQAR et d'entreprises privées.

Ouvrir en mode plein écran La station aquicole de l'UQAR-ISMER constitue un outil de recherche de première importance pour les chercheurs œuvrant dans les disciplines où l’accès à l’eau de mer est indispensable. Photo : Radio-Canada

L' UQAR ne veut pas perdre de temps et vient de lancer deux appels d'offres en vue de préparer les travaux qui, selon l'échéancier proposé, pourraient commencer dès juin prochain.

Malgré cela, la direction a refusé notre demande d'entrevue. La direction de l’UQAR ne peut commenter le projet tant que le financement qui s’y rattache n’aura pas fait l’objet d’une annonce publique.

Une annonce qui est espérée cet automne. Si tel est le cas, le nouveau laboratoire pourrait être inauguré dès la rentrée 2025.