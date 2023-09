Séisme au Maroc : l’élan de solidarité s’organise à Toronto

Les appels aux dons se multiplient à Toronto afin de fournir de l'aide d'urgence à la population marocaine touchée par un séisme dévastateur vendredi dernier. Une multitude d'organismes sont à pied d'œuvre.

Les membres de la communauté marocaine ont immédiatement saisi l'étendue de la catastrophe, assure Narjiss Lazrak, présidente de l'Association marocaine de Toronto (AMDT).

Dès le samedi matin, tout le monde m'appelait pour me dire "comment pourrions-nous aider? Qu'allons-nous faire? Quelles initiatives vont être entreprises?"

Rapidement, la décision est prise d'organiser une campagne de financement en ligne, mais aussi en personne : l' AMDT tient une permanence tous les jours jusqu'au vendredi 15 septembre de 18 h à 20 h, dans ses locaux situés à Scarborough, afin de récolter les dons en espèces et par chèques.

Ouvrir en mode plein écran Narjiss Lazrak est la présidente de l'Association marocaine de Toronto. Photo : Radio-Canada

L'organisme reçoit par ailleurs du soutien de la part d'autres organisations de la région de Toronto, musulmanes, arabes et francophones notamment, afin de faciliter la collecte de fonds, indique Mme Lazrak. Des événements caritatifs doivent être organisés prochainement.

Des initiatives privées ont aussi éclos, comme au restaurant Morocco's Kitchen, dans l'ouest de Mississauga. La famille Ahmed, qui tient la barre, s'est engagée à verser l'ensemble des profits du week-end à des organismes d'aide d'urgence. Le restaurant n'a pas désempli depuis l'appel lancé sur sa page Instagram, indique Mona Ahmed.

Depuis [samedi], tant de personnes sont venues juste pour faire un don sans commander, certaines des personnes ont dîné et fait des dons, la réponse a été merveilleuse, déclare Mona Ahmed. Je suis triste et heureuse en même temps. Ce qui me rend heureuse, c'est la communauté.

Ouvrir en mode plein écran Mona Ahmed et sa famille ont organisé une collecte de fonds à partir de leur restaurant. La réponse de la communauté a été « formidable », dit-elle. Photo : Radio-Canada

Collectes de fonds

À l'heure actuelle, les dons en argent plutôt que de matériel sont au centre des appels lancés par les différentes associations et ONG mobilisées. Donner de l'argent, c'est le moyen le plus rapide de rendre notre aide au Maroc , explique le vice-président de la Croix-Rouge au Québec, Pascal Mathieu. C'est aussi le moyen le plus efficace. Avant de transporter des couvertures ici, on va voir s'il y a moyen d'en acheter au Maroc ou dans un des pays voisins.

M. Mathieu note que les réseaux de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge coopèrent et adaptent la réponse à l'évolution de la situation. Dans un premier temps, les secours ont apporté des soins aux blessés.

Ensuite, et c'est là qu'on est rendu, faut mettre les gens dans un endroit sécuritaire. Là, maintenant, le Croissant rouge marocain, dans sa liste, a mis des tentes, des couvertures, de la nourriture. Il va falloir faire vivre les gens en attendant la reconstruction.

La Croix-Rouge au Canada a lancé sa propre collecte de fonds dès samedi.

Établi à Burlington, l'organisme caritatif Islamic Relief Canada a immédiatement envoyé du personnel sur place afin d'évaluer les besoins. Ceux-ci sont immenses, mais difficilement évaluables dans certaines parties reculées dont les routes d'accès ont été coupées par des glissements de terrain, rapporte la porte-parole Miranda Gallo.

Dans un des villages où ils [les membres du personnel] se sont rendus, 90 % de la population est morte, dit-elle. Les véhicules d'urgence, les militaires n'ont pas encore pu atteindre certaines de ces régions. Les gens doivent donc faire ce qu’ils peuvent à mains nues pour essayer de retrouver ceux qui ont survécu.

Ouvrir en mode plein écran Des membres d'Islamic Relief Canada se sont rendus dans plusieurs villages touchés par le séisme depuis samedi. Photo : Photo fournie par Islamic Relief Canada

Mmes Gallo et Lazrak demandent au gouvernement canadien d'égaler les dons effectués aux organismes de charité, comme cela a été le cas lors de plusieurs catastrophes naturelles précédentes, dont le séisme en Turquie et en Syrie en début d'année. Affaires mondiales Canada n'a pas répondu aux demandes de Radio-Canada à ce sujet à l'heure de publier ces lignes.

Cibler l'aide apportée

Pour le moment, Mirand Gallo indique qu'Islamic Relief fait en sorte que l'aide et les dons canadiens parviennent à ceux qui en ont le plus besoin .

C'est pourquoi nous prenons le temps, ces premiers jours, de faire une évaluation rapide et de voir qui sont ces personnes, où ces dons devraient être acheminés, juste pour nous assurer que les dons canadiens sont utilisés de la manière la plus responsable et le plus efficace , explique-t-elle.

Global Medic est également sur le pied de guerre pour intervenir dans les zones sinistrées. L' ONG torontoise d'aide humanitaire a déployé son équipe de réponse rapide. Avec eux, des drones de recherche, des trousses de nécessaire pour les familles et quatre appareils de purification d'eau capables de fournir de l’eau potable à des milliers de personnes, dit l' ONG dans un communiqué. Le personnel a également organisé un programme de repas chauds près d'un hôpital.

Ça fait partie de nos efforts pour garder les gens en vie. Nous sommes actifs, sur le terrain, nous fournissons de l'aide, il nous reste simplement à étendre notre réponse , résume Rahul Singh, directeur général de Global Medic.

Ça me tient à cœur de voir le travail qu'on fait et les résultats de l'autre côté , ajoute Gérard Ruimy, bénévole pour l' ONG rodée aux interventions humanitaires à travers le monde. Quand tu charges un camion, tu fermes les portes, le camion s'en va, il y a un sens de fierté de savoir que tout ça va aller à des personnes qui ont besoin d'aide , note M. Ruimy.

Ouvrir en mode plein écran Gérard Ruimy est superviseur des volontaires chez Global Medic. Photo : Radio-Canada

Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 300 000 personnes ont été touchées par le séisme.

Avec les informations de Sarah Tomlinson et de Y a pas deux matins pareils.