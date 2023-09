Près de deux ans après la mort de Benoît Lauzon à l’Hôpital de Hull, la coroner Francine Danais a conclu qu’il s’agit d’une mort accidentelle « d’un sepsis secondaire à une pneumonie » due à une erreur de dosage de médicament.

Pour tirer cette conclusion, Me Danais a considéré le fait qu’il était atteint d’une pneumonie ainsi que la détérioration rapide de son état suivant la surdose donnée .

[...] Bien que je ne puisse affirmer que [la surdose] ait, à elle seule, causée [la mort], elle a certainement été contributive à celle-ci, a écrit la coroner dans son rapport dont les conclusions ont d’abord été rapportées par le quotidien Le Droit.

Ouvrir en mode plein écran La coroner Me Francine Danais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La coroner soulève que Benoît Lauzon, 28 ans, s’est vu administrer 5 milligrammes d’Ativan en intraveineuse, au lieu d’un seul milligramme, comme il a été prescrit par un urgentologue. Rapidement, le patient a présenté une respiration rapide en plus d’être en détresse respiratoire avec tirage .

Le médecin a aussi remarqué que son rythme cardiaque s’est accéléré, qu’il est comateux et qu’il ne réagit plus aux stimuli .

Le fil des événements : 2 novembre Avant-midi : La mère de Benoît Lauzon lui rend visite là où il vit, à la Résidence intermédiaire La Victorienne. Elle remarque que ses lèvres sont enflées et sèches. Il a aussi la bouche sale. La mère partage ses inquiétudes au préposé aux bénéficiaires qui lui a donné de l’eau.

Fin d’avant-midi : Benoît Lauzon a l’air correct .

. 20 h 30 : Un préposé aux bénéficiaires constate quelque chose d’anormal .

. 21 h 30 : Le préposé aux bénéficiaires contacte l’infirmière, qui procède à une évaluation sommaire.

22 h 25 : Une ambulance est appelée.

22 h 37 : Les ambulanciers arrivent sur place, et constatent un pouls et une respiration rapides, une saturation à 88 % et une hypotension artérielle.

23 h 18 : Benoît Lauzon arrive à l’Hôpital de Hull en ambulance. 4 novembre 7 h 40 : Le patient est en période d’agitation . L’urgentologue lui prescrit une dose d'1 mg d’Ativan. Il en reçoit 5 mg, soit cinq fois la dose. On lui administre des soins de confort après avoir mis sa mère au courant. Un médecin constate la mort de Benoît Lauzon quelques heures plus tard.

Des défis de communication avec le patient

Benoît Lauzon vivait avec la trisomie 21 et une déficience intellectuelle. Un accident vasculaire cérébral, survenu à l’âge de trois ans, lui a paralysé le côté gauche. Il était également épileptique et souffrait d’hypothyroïdie et d'insuffisance veineuse.

Sa condition de trisomie faisait en sorte que M. Lauzon ne pouvait pas nécessairement communiquer ses malaises, rendant plus difficile l’évaluation de son état , a soulevé la coroner.

Le patient vivait en ressources depuis l’âge de six ans étant donné qu’il avait besoin d’assistance dans toutes les sphères de sa vie.

Ouvrir en mode plein écran Christiane Latour et son fils, Benoît Lauzon (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté Christiane Latour

Un plan d’amélioration au CISSS de l’Outaouais

Depuis la mort de l’homme de 28 ans, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a mis sur pied un plan afin d’améliorer la qualité des soins et des services rendus dans la résidence où vivait Benoît Lauzon.

Publicité

La coroner Francine Danais a émis trois recommandations au CISSS de l’Outaouais, plus précisément à la Direction des services infirmiers :

Vérifier la conformité de la pratique infirmière [en ce qui a trait à] la préparation des médicaments en seringue;

S’assurer que toutes les seringues contenant un médicament soient identiques avec une étiquette;

Faire un rappel à l’ensemble du personnel infirmier que les seringues préremplies de salin ne sont pas conçues pour l’administration de ce médicament.

En entrevue à Radio-Canada, la coroner a insisté sur l’importance du bon affichage sur les seringues. Il faut que les seringues soient clairement identifiées, avec le nom du produit et le nom du patient. Il faut aussi s’assurer d’utiliser les bonnes seringues.

Ouvrir en mode plein écran Benoît Lauzon a été transporté à l'Hôpital de Hull le 2 novembre 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

Mis au parfum du rapport de la coroner, le CISSS de l’Outaouais a dit ne pas pouvoir émettre de commentaires sur les actes en lien avec le médicament ayant eu lieu auprès de M. Lauzon , évoquant des raisons de confidentialité.

Publicité

Le CISSS de l’Outaouais explique toutefois avoir été contacté, en octobre 2022, pour rouvrir le dossier à la suite de la réception d’un nouvel avis .

Puis, à la suite de l’analyse et aux constats confirmant l’erreur, des mesures ont été également mises en place par la Direction des soins infirmiers , donnant en exemple le milieu hospitalier, où une vignette clinique a été diffusée auprès des infirmières auxiliaires de la salle d’urgence de l’Hôpital de Hull.

De plus, afin de s’assurer du respect des règles de sécurité, un audit de qualité a été réalisé en date du 14 mars 2023. L’audit permet d’aller effectuer des vérifications de la conformité de la pratique au sein des équipes.

Avec les informations de Laurie Trudel