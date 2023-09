Un interprète afghan recherché par les talibans pourrait bientôt venir au Canada

La campagne d’un Terre-Neuvien pour faire venir au Canada un interprète afghan recherché par les talibans pourrait connaître bientôt un important rebondissement.

L’interprète est nommé « Joe » dans ce reportage. Il s’agit d’un prénom fictif employé pour sa propre sécurité. Il est recherché en Afghanistan pour avoir travaillé avec les forces de l’ OTAN durant leur mission dans ce pays.

Le Terre-Neuvien James Camsell, brigadier-général des Forces armées canadiennes à la retraite et résident de Maddox Cove, s’efforce depuis deux ans d’aider Joe en recueillant des fonds et en communiquant avec les autorités fédérales.

Ouvrir en mode plein écran James Camsell, brigadier-général à la retraite qui habite aujourd'hui à Terre-Neuve, a participé à la mission canadienne en Afghanistan. Photo : Gracieuseté/James Camsell

Les autorités fédérales ont indiqué cet été qu’elles avaient invité Joe à faire une demande officielle pour s’établir au Canada. M. Camsell s’en réjouit beaucoup.

Il fait affaire avec Immigration Canada maintenant, contrairement aux deux dernières années , affirme M. Camsell.

Les talibans considèrent comme des traîtres toutes les personnes qui ont travaillé pour les forces de la coalition et le Canada doit aider Joe, selon l’ancien brigadier-général.

Nous avons une obligation morale envers lui. Vous savez, il a versé son sang pour ce pays. Il a été blessé. D'autres interprètes et des journalistes ont été tués là-bas. Le gouvernement doit donc travailler pour les faire sortir , affirme James Camsell.

Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ne donne aucun détail au sujet de Joe, mais il dit faire des progrès dans ses efforts visant à faire venir au Canada d’ici la fin de l’année au moins 40 000 Afghans vulnérables.

Blessé lors d’une tentative d’assassinat

Joe travaillait avec James Camsell dans la province afghane de Kandahar en 2008-2009. Ils sont alors devenus de grands amis. Joe recevait déjà des menaces à ce moment.

Quand j'étais là-bas, il recevait ce qu'on appelait des lettres de nuit ou des avertissements cloués sur le complexe où il vivait avec sa famille, disant : "Arrêtez d'aider les Canadiens ou nous vous tuerons" , explique M. Camsell.

En 2010, ils ont tenté de l’assassiner et lui ont tiré dans les jambes tandis qu’il rentrait chez lui en voiture. Et quand l’Afghanistan est tombé il y a deux ans, ils ont commencé à le rechercher activement. S’il avait été arrêté, il aurait été tué.

Les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan en août 2021 après le départ des forces de l’OTAN.

Témoignage du chaos en Afghanistan en 2021

Joe a accordé une entrevue par vidéoconférence en septembre 2021. Il avait expliqué que le nouveau gouvernement taliban n’avait même pas les moyens de nourrir les citoyens et il se demandait comme ces derniers pourraient diriger le pays dans de telles conditions.

Tout le monde essaie de quitter l’Afghanistan parce que les enfants, les femmes, les familles veulent de la nourriture, de tout, mais les talibans ne peuvent pas leur en fournir , avait expliqué Joe.

Il a ajouté qu’il était toujours en mouvement, qu’il ne restait à aucun endroit plus de deux ou trois heures pour échapper aux talibans.

Trois fois, ils sont venus chez moi. Ils demandent : "Où est-il? Nous voulons lui parler. Nous voulons lui donner un emploi." Ils trouvent des excuses. Après cela, ils se fixent une cible , a expliqué Joe, toujours en 2021.

Joe et sa famille se sont réfugiés au Pakistan l’hiver dernier. James Camsell s’attend maintenant à ce que Joe et certains membres de sa famille arrivent au Canada d’ici trois à six mois.