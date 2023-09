Le centre Our Place/Chez Nous à Winnipeg ferme ses portes après 30 ans de service

Le centre de ressource Our Place/ Chez Nous, situé dans le quartier Point Douglas à Winnipeg depuis 30 ans, ferme ses portes.

Mardi dernier, les bénévoles de l'organisme, pour la plupart des septuagénaires et des octogénaires, ont voté pour fermer le centre alors que des inquiétudes concernant la sécurité sont grandissantes.

Le coprésident du conseil d'administration, Larry Stuart, soutient qu'avec l'augmentation des problèmes de santé mentale et de la consommation de drogue dans la capitale manitobaine, de plus en plus de bénéficiaires agissent de manière agressive.

Lorsque nous sommes revenus dans notre local après la pandémie, l'environnement avait changé , lance M. Stuart. Il y a plus de possibilités que les choses dérapent rapidement aujourd'hui que par le passé.

Situé au 676, rue Main, Our Place/Chez Nous offrait gratuitement de la nourriture, des vêtements et d'autres articles essentiels. Le centre a ouvert ses portes en 1987 de l'autre côté de la rue, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Thunderbird House, avant de déménager en 1995.

La sœur Jane McDonald a fondé le centre après avoir constaté un besoin.

Sa philosophie était la suivante : vous êtes les bienvenus ici tels que vous êtes et vous serez traités avec respect , relate Larry Stuart. Son idée était d'offrir à ces personnes un endroit où elles pourraient sortir de la rue et être en sécurité, peu importe qui elles étaient ou quels étaient leurs parcours de vie.

Our Place/Chez Nous était ouvert les mardis et jeudi matin, pour une grande partie de l'année. Le centre a rouvert ses portes en septembre 2022, après avoir été fermé avec les restrictions sanitaires liées à la pandémie.

Une décision difficile

La décision de fermer a été difficile à prendre, souligne Larry Stuart. Toutefois, il explique que d'autres centres dans le secteur offrent déjà les mêmes services que son organisme et qu'ils offrent ces services sur une période plus étendue durant la semaine.

Il ajoute qu'un bénévole qui jouait un rôle clé dans la gestion du centre a également décidé récemment de se retirer et les bénévoles restants ne savaient pas exactement qui prendrait sa place.

L'autre coprésident du conseil d'administration, John Tanner, raconte que l'organisme profitait d'un service de sécurité gratuit lorsque l'ancien policier Kevin Birkett patrouillait dans les rues, avant la COVID-19.

Il avait une influence très apaisante sur le centre lorsqu'il y passait , note M. Tanner.

En fin de compte, 12 personnes ont voté pour la fermeture, tandis que les six autres espéraient que l'établissement resterait ouvert.

Cela n'a pas été facile , affirme M. Stuart.

John Tanner estime que les personnes qui fréquentent le centre s'ennuieront du sentiment d'appartenance à la communauté.

C'était un endroit où les gens se rencontraient, se saluaient et apprenaient à se connaître, d'abord autour d'un café , lance-t-il.

Ramona Abigosis, qui vit à proximité, dit qu'elle avait l'habitude de se rendre au centre pour prendre un café avec des amis ou pour récupérer des articles dont elle avait besoin pour sa maison.

Cet endroit est bon pour moi parce que les gens viennent librement et nous pouvons utiliser les services et il y a des gens vraiment sympathiques ici , dit-elle. Je ne veux pas qu'il ferme.

Avec les informations de Rachel Ferstl et Erin Brohman