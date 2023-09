La Garde côtière canadienne inaugure un nouveau brise-glace

C’est lundi qu’a été inauguré le NGCC Vincent Massey, nouveau brise-glace de classe moyenne de la Garde côtière canadienne.

Il s’agit du dernier des trois navires à avoir été convertis en brise-glaces dans le cadre d'un contrat de 610 M$ octroyé au chantier naval Davie de Lévis en 2018.

En service depuis décembre 2022, le bateau rejoint officiellement le NGCC Jean Goodwill et le NGCC Captain Molly Kool pour assurer des services de déglaçage dans le fleuve, le golfe du Saint-Laurent, ainsi que dans l'Atlantique.

Le navire a été inauguré en grande pompe.

À l’instar de tous les navires de la Garde côtière canadienne, le NGCC Vincent Massey, qui fait 92,3 mètres de long et 18 mètres de large, est aussi équipé pour appuyer, au besoin, les interventions environnementales et les opérations de recherche et de sauvetage, indique la Garde.

Sécurité maritime

Il est primordial de veiller à ce que les cours d’eau qui nous entourent soient sécuritaires et accessibles , a indiqué lundi le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos.

Lui qui est également député de Québec prenait part à l’inauguration au nom de sa collègue Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

C’est une mission que le gouvernement canadien confie à la Garde côtière canadienne, un chef de fil mondial en matière de sécurité et de services maritimes.

Jean-Yves Duclos, ministre fédéral des Services publics et de l'Approvisionnement.

Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale [...] le Canada alloue des fonds importants pour moderniser la flotte de la Garde côtière canadienne au cours des prochaines années , ajoute-t-il. Des investissements de près de 16 milliards de dollars visent à construire jusqu’à 18 grands navires.

En vue d’assurer la continuité des services essentiels pendant la construction des nouveaux navires, il ajoute que jusqu’à 2 milliards de dollars serviront à prolonger la durée de vie des navires existants, y compris les radoubs, la remise à neuf et les travaux d’entretien .

Le radoub est le passage en cale sèche d'un navire pour l'entretien ou la réparation de sa coque.

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne, et la célèbre romancière canadienne pour enfants Dominique Demers, marraine du NGCC Vincent Massey.

Une marraine touchée et ravie

Le nom donné au navire fait référence au premier gouverneur général du Canada né au Canada après la Confédération. Il a exercé ce rôle de 1952 à 1959.

Pour son lien étroit avec les réalisations remarquables du très honorable Vincent Massey dans la promotion des arts, y compris la littérature , le choix de la Garde côtière canadienne pour parrainer le NGCC Vincent Massey s’est arrêté sur Dominique Demers, romancière canadienne pour enfants connue pour la série Mlle Charlotte.

Lundi, celle qui célèbre cette année ses 50 ans de carrière s’est dite touchée et ravie d’être marraine du NGCC Vincent Massey, dont j’applaudis l’honorable mission, qui est une mission d’ouverture!

Dans la tradition maritime, la personne qui parraine un navire est une personne civile participant à la cérémonie d'inauguration d'un navire, et qui s'intéresse de près aux opérations du navire, précise la Garde côtière canadienne.