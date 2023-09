La fausse chanson de Drake et The Weeknd n’est finalement pas éligible aux Grammy 

Après avoir affirmé que la chanson Heart on My Sleeve – qui recrée la voix de Drake et The Weeknd avec l’intelligence artificielle – était à première vue éligible pour les prix Grammy, le PDG de la Recording Academy, qui remet les statuettes, a fait volteface sur Instagram vendredi.

Je dois clarifier certaines informations inexactes , a expliqué Harvey Mason Jr. dans une vidéo publiée sur Instagram.

Je vais être extra, extra clair : même si la chanson a été écrite par un être humain, les voix n’ont pas été obtenues légalement, [les droits] n’ont pas été libérés par l’étiquette ou les artistes et la chanson n’est pas commercialement disponible, alors elle n’est pas éligible.

Le producteur anonyme de la chanson, connu sous le nom de Ghostwriter, avait affirmé la semaine dernière son intention de soumettre Heart on My Sleeve dans deux catégories aux Grammy : chanson de l’année et chanson rap de l’année.

Dans une entrevue donnée au New York Times, le président de la Recording Academy affirmait avoir rencontré Ghostwriter lors d’une conférence sur l'intelligence artificielle. Au niveau créatif, Heart on My Sleeve est absolument éligible parce que [la chanson] a été écrite par un humain , avait-il ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Le producteur anonyme Ghostwriter n'apparaît publiquement que vêtu d'un drap et de lunettes de soleil, tel un fantôme. Photo : Page TikTok de ghostwriter977

Cela pourrait signifier qu’une chanson créée en partie avec l’aide de l'intelligence artificielle est éligible aux prix Grammy avec les autorisations nécessaires, si elle est distribuée sur les canaux appropriés.

Ne soyez pas confus. L’Académie est ici pour soutenir, protéger et représenter les artistes et les créateurs humains. Point final.

Heart on My Sleeve a été retirée des plateformes (Nouvelle fenêtre) comme Apple Music, Spotify, Tidal et YouTube au mois d’avril dernier, après une plainte déposée par Universal Music Group (UMG), qui représente Drake et The Weeknd.

