Grand concert pour souligner les 50 ans de l’ensemble les Voix d’Acadie

C'est une nouvelle saison qui démarre pour l'ensemble les Voix d'Acadie et celle-ci sera spéciale, car cette année la chorale francophone de la région d'Halifax célèbre sa cinquantième année d'existence.

Un grand concert anniversaire nommé 50 ans, Toujours vivant sera présenté dans le cadre du Francofest 2023, la soirée du 28 octobre.

Une période gratuite d'essai pour les nouveaux choristes commence d'ailleurs ce lundi, afin de se familiariser avec le répertoire de l'ensemble qui recherche toujours des hommes et des voix sopranos.

L''année dernière, on a accueilli 22 nouveaux choristes. Ça a été une année exceptionnelle , indique la porte-parole des Voix d'Acadie, Monique Pelletier.

Registre populaire

L'ensemble présentera des pièces d'un registre musical populaire, et qui ont déjà été chantées à travers le temps.

Il y a au moins 18 chansons, dont des pots-pourris , ajoute Monique Pelletier. Et puis s'il y a de nouvelles chansons, on fait de tout, on fait du rock.

Des chansons de Gerry Boulet, Salesbarbes, Les Cowboys Frigants seront entre autres interprétées.

Chanter pour moi, c'est le bonheur total. C'est toute notre social, tu rencontres plein de gens, pas rien que des francophones, on a des anglophones aussi, des gens qui ont besoin de garder leur français pour le travail. Ils se disent ''plutôt que de suivre des cours, on va chanter''.

D'après la porte-parole, au moins 500 choristes sont passées par les Voix d'Acadie à travers ses cinq décennies d'existence.

Ce spectacle sera présenté dans le cadre du Francofest 2023, le samedi 28 octobre 2023, à 19h30, à la salle George Cottreau du Carrefour du Grand-Havre à Dartmouth.

D'après les renseignements de Nathalie Geddry, de l'émission La Mouvée