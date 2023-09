Dons de sang : une mère de Saguenay sauvée par des transfusions

Héma Québec intensifie ses campagnes de prélèvement dans la région cette semaine. Des cliniques spéciales sont déployées demain, mercredi et jeudi pour faire des collectes de sang.

Pour Véronique Blackburn, une jeune mère de famille du Saguenay, le don de sang revêt une grande importance.

La jeune sportive a frôlé la mort en mai dernier, après avoir été victime d'une dissection de l’aorte.

17 mai, je suis en vélo de montage. Sur l’heure du midi, j’aime bien maximiser mon temps et aller faire des côtes en vélo. Je pars et j’ai un petit malaise lors d’une montée. Au niveau des hanches, un malaise soudain qui va jusqu’à la tête, mais un mal de tête, incroyable , raconte-t-elle, en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

En arrivant chez elle, Véronique Blackburn communique avec le 811. L’infirmière au bout du fil lui conseille de se rendre à l'hôpital. Vers 16 heures, après avoir réalisé une série de tests, le diagnostic tombe : dissertation de l'aorte.

C’est comme une déchirure de l’aorte en fait, et moi, c’était toute l’aorte qui était fissurée. Souvent, ce sont des personnes qui ont de mauvaises habitudes de vie qui en souffrent, ce qui n’est pas mon cas , précise-t-elle.

Je n'aurais jamais parlé de ça en public, mais les dons de sang c'est important. Moi, ça m'a sauvé la vie.

Moins de 30 minutes après l’annonce, la jeune femme, qui n’a jamais entendu parler de cette maladie, se rend au bloc opératoire. Les risques liés à l’opération sont très grands. Véronique Blackburn a reçu l’équivalent de dons provenant de 30 à 40 personnes.

Des cliniques spéciales sont déployées cette semaine.

J’ai été opérée une première fois, opérée d’urgence pour des complications, maintenue dans un coma artificiel. Quand tu te réveilles, cinq jours plus tard, moi je pensais qu’une seule journée s’était écoulée. La vie bascule, j’étais incapable de bouger. Et je me fais dire que je ne pourrai plus avoir la même vie active qu’avant , confie celle pour qui le plus grand impact a toutefois été psychologique. Sa vision de la vie, entourée des membres de sa famille et de ses amis, a été considérablement bonifiée.

Aujourd’hui, Véronique Blackburn comprend plus que jamais la nécessité de donner du sang. En plus de ces dons, elle souligne que ce sont aussi les efforts soutenus du personnel médical qui lui ont sauvé la vie. Les employés de l’hôpital de Chicoutimi la surnomme d’ailleurs la miraculée .

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay