Le premier ministre de la C.-B. se rend dans les régions touchées par les incendies

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique, Bowinn Ma, doivent se rendre dans le sud de l'intérieur de la province, lundi, pour rencontrer les personnes touchées par les incendies de forêt dévastateurs de cette saison.

Le gouvernement provincial indique que David Eby et Bowinn Ma rencontreront des résidents, les autorités locales, des bénévoles et des membres du Service provincial de lutte contre les incendies de forêt, BC Wildfire.

Plus de 400 feux de forêt sont encore actifs dans la province et plus de 22 500 kilomètres carrés de terres ont brûlé jusqu'à présent au cours d'une saison des incendies qui bat tous les records.

Dans la zone de lutte contre les incendies de Kamloops, plus de 1900 kilomètres carrés ont brûlé cette saison après que la foudre a déclenché des feux dans toute la région.

Les autorités de l'Okanagan ont déclaré dimanche qu'elles ne s'attendaient pas à lever les ordres d'évacuation ou les alertes liés à l'incendie de McDougall Creek, qui n'est toujours pas contenu.

Dans une mise à jour, dimanche, les Opérations d'urgence du centre de l'Okanagan ont indiqué que des centaines de propriétés restent évacuées, dont 122 dans la ville de West Kelowna, durement touchée.

Les propriétés qui font encore l'objet d'un ordre d'évacuation en raison de l'incendie sont plus éloignées, plus difficiles sur le plan topographique ou proches de zones d'incendie actives , ont ajouté les autorités.

Pendant ce temps, les équipes de BC Hydro travaillent toujours au remplacement de plus de 400 poteaux électriques et autres infrastructures endommagées par les flammes, y compris 27 kilomètres de lignes électriques et des dizaines de pièces d'équipement.

Une déclaration de la société d'État indique que d'autres efforts sont en cours pour rendre les zones évacuées sûres, notamment en rétablissant les services de gaz et d'eau et en enlevant les arbres qui posent problème et d'autres dangers.

Au nord, BC Wildfire a annoncé dimanche que les conditions météorologiques dans la zone de lutte contre les incendies de Prince George devraient être chaudes, sèches et venteuses.

Le service a déclaré que de fortes rafales sont possibles cette semaine et que des conditions de sécheresse persistantes pourraient conduire à une augmentation de l'activité des feux de forêt et à de la fumée dans toute la région .