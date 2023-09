La YWCA Québec manque de place pour aider les femmes en difficulté

En plus d'offrir l’accès à des installations sportives et de jouer un rôle de centre communautaire, la YWCA Québec offre également un centre d’hébergement aux femmes qui traversent des périodes difficiles. Cette année, le service croule sous les demandes et l’organisme n'a d'autres choix que d’en refuser par manque de place.

La YWCA gère près de 90 logements et trois types d'hébergement sont disponibles : urgence, transitoire et soutien communautaire.

De mai 2022 à avril 2023, l’organisme a accueilli 187 femmes et 35 enfants grâce à son volet hébergement d’urgence. Durant cette même période, le centre a dû refuser 4353 demandes par manque de place. C’est 2056 de plus que l’année précédente.

Depuis avril 2023, l’organisme a déjà accumulé 1684 refus avec un triste record en juillet de 476 refus en un mois. Il y a une dizaine d'années et l’organisme avait 36 chambres et refusait environ 300 demandes par année.

C’est sûr que pour une intervenante actuellement, ce n’est vraiment pas facile. Quand une femme appelle, elle est en détresse, elle va pas bien, il y en a plusieurs qui pleurent qui nous supplient, mais on n’a pas de place. Dire ça, 10 à 30 fois par jour, ça brise le cœur effectivement.

Selon la YWCA , l’importante augmentation de refus s’explique entre autres par des séjours prolongés notamment occasionnés par les difficultés qu’ont les femmes à se trouver des options de logement à plus long terme. Il y a un goulot d'étranglement présentement , dénonce Stéphanie Lampron, directrice générale de la YWCA de Québec.

La solution évidente, c’est d'ouvrir une autre maison, mais à un moment donné, va falloir se poser des questions sur le fond , relève la directrice. On augmente la pauvreté et on augmente le nombre de places, mais à un moment donné ça ne finira jamais.

Elle croit qu’un chantier national devrait se pencher sur ces questions pour trouver des solutions plus pérennes.

Crise du logement ou autre chose?

La pénurie de logements abordables n’aide pas, lorsque vient le temps de trouver un endroit stable et sécuritaire pour sortir les femmes des hébergements de la YWCA . Les délais d'attente peuvent aussi être longs, surtout pour les femmes seules. Dans les habitations à loyer modique (HLM). La rigidité du système n’aide pas, il y a beaucoup de services, mais beaucoup de critères font que des fois tu ne peux pas vraiment y avoir accès , indique la directrice de la YWCA .

La pauvreté n'arrête pas d'augmenter, la violence ne diminue pas, qu'est ce qu'on peut faire? Ajouter des maisons? Ajouter des logements? Oui, mais il y a quelque chose de plus profond à adresser qu'il faut réfléchir tous ensemble avec le gouvernement.

Mais ce n’est pas le facteur principal, selon Stéphanie Lampron. Il y a un problème systémique qui fait que partout dans toutes les régions du Québec, on voit une augmentation de l'itinérance chez les femmes particulièrement et particulièrement depuis la pandémie , soutient-elle.

Dans les circonstances, les liens entre l'itinérance et la violence sont fréquents. Dans les deux dernières années, les profils de femmes consomment moins que ce qu’on accueillait avant, nous personnellement, c’est beaucoup plus de la violence conjugale , remarque la directrice.

L’organisme constate aussi une augmentation chez les personnes issues de l’immigration. Des femmes qui justement sont arrivées avec leur mari, mais qui ont vécu de la violence conjugale arrivent ici avec trois, quatre, cinq ou six enfants. C’est sûr que c'est difficile de replacer ces gens-là considérant la situation actuelle du logement , relate Stéphanie Lampron.

C’est justement le cas d’Yvette Bagura, une femme d’origine congolaise qui est arrivée en 2001 à Québec avec son mari, enceinte de son quatrième enfant. Depuis, elle a eu sept enfants de plus, les difficultés pour loger sa grande famille se font rapidement sentir.

En 2022, sa famille et elle sont évincées de la maison où ils restaient et son mari les quitte. Elle se retrouve donc seule avec ses 11 enfants. Je me suis ramassée dehors, je n’avais plus d'endroit où aller. Le CLSC m’a dit d’appeler la "Y", et quand une chambre s’est libérée, je me suis retrouvée ici avec mes cinq enfants les plus jeunes , raconte Yvette Bagura.

Sortir des femmes de la rue

Il y a cinq ans, Élodie Chrétien est passée par la YWCA après s’être retrouvée en situation d’itinérance lorsqu’elle est tombée enceinte. Le fait qu’elle y soit en sécurité pendant sa grossesse a fait en sorte qu’elle a rapidement pu avoir la garde de son enfant.

J’ai été entourée de bonnes personnes, des intervenants qui m'ont soutenue. Je suis devenue tranquillement pas vite apte à payer mon loyer et à faire mon épicerie , souligne-t-elle. L’organisme l’a aussi aidé à trouver un logement subventionné dans un milieu et sans consommation.

Quand tu t'entoures de gens positifs qui s’attendent de quoi de toi, tu as le goût de leur montrer que tu es capable , résume Élodie Chrétien.

Des histoires comme celle-ci, la YWCA en compte plusieurs, mais à chaque fois qu’une femme réussit à s’en sortir ça demeure une victoire, car le chemin n’est pas évident. La violence qu’elle soit physique ou psychologique détruit l’estime de soi et la confiance. Et, ces femmes-là n’arrivent avec plus rien, puis souvent elles n’ont plus d’amis parce qu’elles ont été isolées et elle n’avait pas de travail. Donc c’est dur de tout rebâtir , précise Stéphanie Lampron.

