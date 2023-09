Depuis quelques mois, le trio politique de la filière batterie, François Legault, Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne, enchaîne sans relâche les annonces qui permettent de faire sortir de terre une toute nouvelle grappe industrielle. Le premier ministre Doug Ford en fait autant en Ontario. Les noms sont prestigieux : GM, Ford, Stellantis, LG, Volkswagen, Solus Advanced Materials... Les montants sont si impressionnants qu’on peine à en prendre la pleine mesure : 300 millions; 750 millions; 1,2 milliard; 5 milliards; 7 milliards; 10 milliards…

Et ce n'est pas terminé.

Le point d'orgue de la stratégie québécoise sera atteint d'ici trois semaines, lorsque le même trio de politiciens – probablement cette fois accompagné de Justin Trudeau – se rendra à McMasterville, à 28 km au sud-est de Montréal, pour LA grande annonce : celle de la méga-usine de batteries de Northvolt, le plus important investissement privé de l'histoire du Québec.

Un projet de 7 milliards de dollars, qui entraînera la création de 4000 emplois et confirmera la place de la filière batterie dans les grandes industries du Québec moderne, aux côtés de l’aluminium, de l’aéronautique, du multimédia et de l’intelligence artificielle, entre autres. L'arrivée de la Suédoise Northvolt sera l'équivalent pour le Québec de l'annonce de Volkswagen à St-Thomas, en Ontario, le printemps dernier.

Le ministre fédéral de l’Innovation, de la Science et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, jamais à court de qualificatifs, parle carrément de l’opportunité d’une génération et de nouvelle révolution industrielle pour décrire le virage électrique des manufacturiers automobiles. Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, estime que c'est l'équivalent des projets de grands barrages hydroélectriques à une autre époque.

Des annonces, des gros sous, des superlatifs... Et pourtant, les répercussions de la naissance de cette industrie de la batterie vont bien au-delà des dollars et des emplois. Certains effets politiques insoupçonnés vont durer des décennies.

La création d'un écosystème de la batterie renforce notre relation toujours délicate avec les États-Unis, a le potentiel de transformer la manière dont nous utilisons l'énergie à la maison, et pourrait même avoir une incidence positive inattendue sur le tissu social et démocratique canadien. Rien de moins. Trop beau pour être vrai? Allons-y dans l’ordre.

Se prémunir contre les futurs Trump

D'abord, les États-Unis. Je m’arrange pour que ce ne soit plus possible de couper l’eau du robinet , m’a récemment dit François-Philippe Champagne en quittant le studio de mon émission Midi Info. L’eau, c’est l’activité économique, et le robinet, c'est la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Toute la classe politique et économique canadienne a tremblé lorsque le président américain Donald Trump a mis à exécution sa menace de renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), en 2017. Plusieurs politiciens des États-Unis l'avaient déjà évoqué, souvent pour fouetter la colère de l'électeur américain désabusé par la désindustrialisation galopante des années 1990 à 2010 et le déplacement des bons emplois manufacturiers vers d'autres cieux. Mais aucun n'avait été jusqu'à déchirer l'entente.

Soudainement, la confortable relation économique que le Canada entretient avec la plus grande puissance du monde était en danger, et avec elle, les 2 millions d'emplois qui dépendent de ses exportations vers les États-Unis. Or, malgré tous les beaux discours politiques des deux côtés de la frontière sur la solidarité entre les voisins , les amis ou les cousins entendus depuis des décennies, ce qui a finalement sauvé la relation économique et mené à un nouvel accord est une réalité simple et froide : la dépendance.

Pas seulement celle du Canada, mais aussi celle des États-Unis, où 47 des 50 États ont le voisin au nord comme principal partenaire économique – avec 9 millions d'emplois à la clé. Dit simplement, tout ce qui renforce la dépendance des États-Unis envers son voisin un peu plate et sans histoire est un atout qui protège le Canada contre les sautes d'humeur d'un président ou d'un Congrès toujours attiré par les sirènes du protectionnisme.

Ouvrir en mode plein écran Une usine de fabrication de batteries pour véhicules de poids moyen et lourd de Lion Électrique est située à Mirabel. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'avenir de l'industrie automobile étant électrique, toutes les composantes qui traverseront la frontière chaque jour de part et d'autre seront autant d'arguments pour garder ce robinet économique ouvert. Parce que les usines de batteries de GM, Ford, Stellantis et autres Northvolt vont également alimenter les sites de fabrication aux États-Unis. Si le gouvernement américain ne souhaite plus que ses entreprises achètent les feuilles de cuivre de Solus Advanced Materials, à Granby, pour construire leurs batteries, l’autre usine la plus proche est en Chine!

Pour le Canada, avoir la puissante industrie automobile et sa chaîne d’approvisionnement comme allié est beaucoup plus important que tous les beaux discours des politiciens américains sur le fidèle ami canadien qui partage ses valeurs…

La révolution à la maison

Pour l’instant, le catalyseur de la filière batterie, c’est le transport : camions, autos, motoneiges… Les investissements pour concrétiser ce virage sont gigantesques et les constructeurs automobiles ont les poches assez profondes pour se lancer corps et âme dans ce segment, encouragés par les gouvernements qui souhaitent diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Mais c'est le début de quelque chose, pas l'aboutissement , me disait récemment Marie Lapointe, PDG de l’Association de l’industrie électrique du Québec, qui regroupe notamment des entreprises qui développent et exportent des composantes de batterie. La prochaine grande étape, la clé du futur, ce sont les technologies de gestion de l'énergie, notamment dans les maisons et les villes.

En effet, pour réussir le virage vert qu'imposent les bouleversements climatiques, il ne suffira pas de se rendre au travail ou chez des amis en voiture électrique. Il faudra revoir notre façon de consommer, mais aussi la manière de gérer notre énergie. Et ça passe par la batterie.

La petite révolution de la bagnole électrique sera graduellement rattrapée par celle de la maison de plus en plus autonome sur le plan énergétique. Le solaire et l’éolien sont de belles sources d'énergies renouvelables, mais elles sont intermittentes et pas toujours disponibles au moment où les consommateurs en ont besoin. Dans quoi sera stockée cette énergie en attendant le bon moment? Dans de puissantes batteries.

Stocker l'énergie dans le bon type de batterie, intégré dans un réseau intelligent, c'est l'avenir.

Le nombre d'abonnés d'Hydro-Québec qui se sont dotés de panneaux solaires pour alimenter leur maison est passé de 50 à 800 depuis 2016. C'est embryonnaire, mais ça progresse. Ailleurs en Amérique du Nord, notamment au Vermont, ce mode de vie qui consiste à collecter l'énergie du soleil le jour, l'emmagasiner dans des batteries pour ensuite être en mesure de l'utiliser le soir – et même revendre ses surplus à la société de production ou de distribution d'électricité locale – gagne rapidement en popularité en raison des prix élevés de l'énergie. Le Québec est en retard en raison des bas prix de notre électricité, mais un jour, avec la demande qui croît rapidement et le prix des panneaux solaires qui continue de baisser, nous en arriverons là. Les villes vont aussi s'y mettre, tout comme les commerces et les institutions.

Or, la création d'une grappe industrielle de la batterie au Canada et au Québec va permettre de développer une expertise, des talents et tout un réseau de PME qui vont non seulement alimenter l'industrie automobile, mais aussi les batteries pour maisons et commerces, afin d’accélérer le virage vers les grilles intelligentes et bidirectionnelles d'électricité. Ce sera bon pour les citoyens, les entreprises, les villes, Hydro-Québec…

Ouvrir en mode plein écran La Société portuaire et industrielle de Bécancour s'est dotée d'une nouvelle image de marque dans la foulée de la désignation d'une zone appelée « Vallée de la transition énergétique ». Photo : Radio-Canada

D'ailleurs, le recyclage des batteries sera l'un des champs d'expertise de la filière au Québec. Le groupe allemand BASF, qui devrait s'installer à Bécancour dans les prochains mois, fera du recyclage dans sa nouvelle usine de batteries. Par exemple, le Québec est l'un des rares endroits dans le monde à recycler le cuivre, composante essentielle des batteries. Solus Advanced Materials, à Granby, compte produire ses feuilles de cuivre presque entièrement à partir de métal recyclé, notamment en provenance de nos déchets de matériel informatique.

L’arrivée massive des batteries dans nos vies constitue à la fois un défi écologique et une opportunité économique, étant donné que la valeur des matériaux contenus dans les batteries en fait carrément des gisements alternatifs à nos mines traditionnelles lors du recyclage.

Des emplois de cols bleus SVP !

Le troisième aspect sous-estimé de la naissance de la filière batterie est son apport au retour en force du secteur manufacturier en Amérique du Nord. La game a changé quand Joe Biden a décidé de reconstruire le secteur manufacturier américain , a affirmé le ministre François-Philippe Champagne.

Que ce soit les dizaines de milliards de dollars investis pour bâtir des usines de semi-conducteurs ou les 400 milliards $ US de l'Inflation Reduction Act, qui promet de l'aide pour toute nouvelle usine accélérant le virage des États-Unis vers les énergies propres, le résultat est le même : reconstruire un secteur manufacturier qui a été décimé par la mondialisation et le déplacement des bons emplois manuels – souvent dits de cols bleus – vers des pays où la main-d'œuvre est bon marché.

Or, sur le plan politique, les dernières années ont montré que les électeurs de la classe ouvrière sont les plus en colère, désabusés et sceptiques par rapport à leur place dans la société. Des sondages et de nombreuses études de science politique ont démontré qu’ils se méfient davantage des institutions qui forment les piliers de la démocratie, que ce soit les politiciens, les médias ou le système de justice.

Cette classe ouvrière a contribué à la progression du phénomène Donald Trump aux États-Unis, à la poussée du Brexit au Royaume-Uni, et même au convoi de la liberté à Ottawa en février 2022.

Dans une analyse commandée par le juge Paul Rouleau, lors de la Commission sur l’État d’urgence, le sondeur Frank Graves, à la tête de la société Ekos d’Ottawa, a tenté de cerner qui étaient les supporteurs de ce « convoi de la liberté », qui a commencé avec la contestation des mesures sanitaires, mais qui a finalement pris la forme d’une remise en question de la légitimité du gouvernement. L’érosion de la confiance envers nos institutions était un facteur commun , notait-il dans son étude (Nouvelle fenêtre) remise au commissaire Rouleau.

Les hommes de moins de 50 ans, de la classe ouvrière, qui ne sont pas diplômés universitaires, estiment en plus grand nombre que le pays s’en va dans la mauvaise direction, et sont également les plus susceptibles de décrocher du processus démocratique, d'après l'étude. Ils sont plus économiquement anxieux , marqués par un ressentiment intergénérationnel et affichent une propension aux conflits de classes sociales .

Frank Graves concluait ainsi : Les forces qui se sont mises en marche trouvaient leurs racines dans des facteurs économiques et dans les changements structurels des classes. Si l’on veut faire du progrès à long terme, nous devons recréer le narratif économique de l’espoir et d’une prospérité partagée.

En 2016, lors de la montée en puissance de Donald Trump, un sondage CNN-Kaiser Family Foundation (Nouvelle fenêtre) a analysé ses appuis en profondeur. Ceux qui occupaient des emplois de cols bleus, les travailleurs manuels sans diplômes universitaires, particulièrement les hommes blancs, étaient plus préoccupés que la moyenne par la santé économique du pays et leur capacité à influencer la politique en leur faveur. Pas moins de 84 % des ouvriers affirmaient que leurs opinions n’étaient pas bien représentées par les politiciens à Washington. Environ 60 % des répondants qui s’identifiaient comme ouvriers blancs de moins de 50 ans estimaient que c’était difficile pour eux financièrement et 66 % disaient avoir de la difficulté à trouver un bon emploi. La moitié entrevoyait un avenir plus sombre pour leurs enfants, alors que ce pessimisme envers l’avenir n’était partagé que par 35 % de ceux ayant un diplôme collégial ou universitaire.

Ouvrir en mode plein écran Des centaines de manifestants défilant dans les rues du centre-ville d'Ottawa en juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

La sortie de terre de la filière batterie en Amérique du Nord ne résoudra pas à elle seule les maux de notre époque. Mais les emplois qui seront créés par milliers dans les prochaines années seront des emplois de mécaniciens, de soudeurs, de machinistes, de manœuvres, d’électriciens, de plombiers, de préposés d’entrepôt... De bons emplois pour la classe ouvrière, dans un domaine – l’énergie de demain – qui inspire confiance. Des emplois manufacturiers de nouvelle génération qui pourraient redonner foi en l’avenir à plusieurs jeunes, souvent des hommes, qui croient plus facilement que le système joue contre eux. Un optimisme susceptible de les garder accrochés au processus démocratique.

Bien sûr, à chaque annonce de mégaprojet industriel en lien avec les batteries, la question des généreux prêts et subventions accordés par les gouvernements alimente le débat public. Avec raison. Moi-même, j’interroge systématiquement les ministres sur le sujet lorsqu’ils se présentent à mon micro, étant donné les énormes sommes en jeu. C’est à coups de centaines de millions, voire de milliards de dollars, que le Canada tente de concurrencer les tout aussi gargantuesques montants offerts par l'administration de Joe Biden aux États-Unis, mais aussi par les gouvernements européens et asiatiques, qui souhaitent s’arroger leur part de la terre promise de la transition énergétique.

Le Canada et le Québec ont décidé de participer à la course mondiale pour ces investissements stratégiques, de ne pas rester sur les lignes de côté. Nos gouvernements ont décidé de foncer. On verra si le pari est gagnant. Mais au-delà des chiffres sur les investissements et les emplois, il y a de bonnes raisons politiques à long terme pour tenter de se frayer un chemin dans l'industrie naissante de l'électrification des transports et de la batterie en général.