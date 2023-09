Tout porte à croire que l'homme de 61 ans qui a été retrouvé sans vie à l'incinérateur de Québec la semaine dernière était en situation d'itinérance, selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Les circonstances de sa mort font toujours l'objet d'une enquête.

La police de Québec a réussi a identifier le corps de l'homme retrouvé vendredi sur le site de l'incinérateur.

Les policiers souhaient contacter la famille du défunt avant de dévoiler son identité publiquement.

L'homme âgé dans la soixantaine était fort probablement en situation d'itinérance , selon David Poitras, porte-parole du SPVQ .

Les policiers n'écartent aucune hypothèse dans cette affaire.

Un corps inanimé a été découvert vendredi matin sur le site de l'incinérateur de Québec. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Une autopsie réalisée prochainement doit permettre aux autorités d'obtenir plus d'informations sur les causes et circonstances du décès du sexagénaire.