Les écoles francophones de Gravelbourg accueillent 46 élèves pour l’année 2023-2024

La période de rentrée scolaire pour l’année 2023-2024 a débuté la semaine dernière pour les élèves du Conseil des écoles fransaskoises (CEF). À Gravelbourg, un total de 46 élèves ont intégré les salles de classe francophones cette année à l'École Beausoleil et à l’École Mathieu.

Le directeur de la vie étudiante et enseignant à l’École Mathieu, Claude-Jean Harel, considère que l'établissement est bien préparé à relever les défis qui l'attendent au cours de cette année scolaire.

Nous, on a le personnel dont on a besoin et il y a d’autre personnel qui s’ajoutera si les nombres augmentent [...] et on s’attend à ce qu’ils augmentent , affirme M. Harel.

D’ailleurs, dans un courriel envoyé à Radio-Canada il y a quelques semaines, le CEF a confirmé que « tous les besoins en matière d'enseignement étaient comblés » pour la rentrée scolaire 2023-2024.

M. Harel estime que l'École Mathieu de Gravelbourg incarne le symbole de l'ouverture du monde pour le CEF .

Je vous assure que ça va continuer à se développer et que l’on va créer quelque chose qui est vraiment unique au pays , indique-t-il. Selon lui, le conseil scolaire observe une hausse des inscriptions pour l'année 2023-2024, y compris au niveau secondaire.

Actuellement, le nombre d'élèves s'élève à 15, dont 14 sont d'origine internationale, provenant notamment du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Il y a 3 ans, un seul élève était inscrit à l'École Mathieu de Gravelbourg.

En ce qui concerne l'école Beausoleil, ses effectifs sont passés de 22 à 31 élèves.

Des élèves qui participent à l'économie

Selon Claude-Jean Harel, l'intégration d'élèves internationaux dans les écoles fransaskoises contribue à l'enrichissement de la communauté.

On a l’avantage d’amener des élèves francophones qui veulent contribuer à la communauté, qui veulent se porter volontaires dans les projets, qui veulent, qui cherchent des activités.

Ce dernier met en avant le fait que les étudiants internationaux apportent aussi une contribution économique et socioculturelle, en participant activement à la vie de Gravelbourg.

Il y a un impact économique à la communauté également. Lorsque l’on a de nouveaux élèves, de nouveaux programmes, on embauche du nouveau personnel. Ça a un impact au niveau du logement, de l’habitation au niveau de la dynamique, de toutes les petites entreprises, tous les projets que l’on a ici , explique-t-il.

Une scolarité à distance et en présentiel

D'après Claude-Jean Harel, la majorité des élèves de l'École Mathieu de Gravelbourg suivent principalement des cours en ligne. Selon lui, c'est le système qui s'avère le plus efficace pour l'établissement scolaire.

D'ailleurs, Awa, élève en 10e année à l'École Mathieu, qui a récemment déménagé à Gravelbourg, exprime son appréciation pour les cours en ligne.

Pour cette étudiante originaire du Mali, les cours à distance diffèrent de son expérience antérieure dans son pays d'origine. Là où j’étais, on faisait toujours des cours avec des professeurs sur place, je trouve un peu bien le changement, c’est pour ça, j’aime bien , confie la jeune élève.

Pour sa part, Cécilia, élève en 12e année à l'École Mathieu, se dit qu’elle apprécie sa nouvelle ville. Néanmoins, elle reconnaît les défis liés à l'adaptation dans un nouveau pays.

Ça a été un petit temps d’adaptation, j’ai appris à connaître Gravelbourg, les gens ici sont très gentils et merveilleux. J’ai appris petit à petit à connaître , précise la jeune femme de 17 ans, qui sera diplômée à la fin de l’année.

Elle envisage de demeurer au Canada, potentiellement dans une autre province, afin de poursuivre ses études.

Avec les informations de Perrine Pinel