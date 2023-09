Thompson vise une expansion de son programme de recyclage de bouteilles de sherry

Chaque année des dizaines de milliers de bouteilles de sherry sont retrouvées dans les rues de Thompson, selon la Ville. Ce phénomène a poussé la municipalité du nord du Manitoba à adopter un programme spécial de recyclage, il y a plus de 20 ans, et ses responsables cherchent à l'élargir.

Le sherry, ou xérès, est un vin fortifié vendu à bas prix avec une teneur en alcool élevée.

On voyait des bouteilles dans les rues, dans les parcs et partout où l'on allait. Les gens buvaient leur contenu et les jetaient ensuite sur la voie publique , explique la responsable du Centre de recyclage de Thompson, Cheryl Mulroney.

Elle affirme que Thompson est la seule ville dans la province à avoir un tel programme de recyclage. Depuis le début du programme, nous avons collecté environ 370 000 bouteilles de sherry , lance Mme Mulroney.

En 2001, la Chambre de commerce de Thompson a lancé le programme pour aider au nettoyage des artères de la ville. L'organisme payait 5 cents pour chaque bouteille vide de sherry retournée dans les hôtels titulaires d'une licence pour la vente d'alcool.

Durant la première année du programme, 30 000 bouteilles ont été retournées et la Chambre de commerce a remis 1500 $.

Cheryl Mulroney affirme qu'en 2020, seulement 13 800 bouteilles ont été retournées.

Maintenant, la Société manitobaine des alcools et des loteries verse 2000 $ annuellement pour le programme de retour des bouteilles, qui paie maintenant 10 cents par bouteille, qui sont acceptées dans des sacs de 100.

La Société manitobaine des alcools et des loteries réalise la majorité des ventes de vin fortifié au Manitoba.

En 2021, le magasin de Thompson a vendu plus de 46 000 bouteilles de sherry. L'année suivante, les ventes ont chuté de 40 % pour atteindre 27 500 bouteilles.

En comparaison, le magasin situé à l'angle de la rue Hargrave et de l'avenue Ellice à Winnipeg, qui vend le plus de sherry dans la ville, a vendu plus de 6700 bouteilles l'année dernière.

Durant la première année du programme, 30 000 bouteilles ont été retournées et la Chambre de commerce de Thompson a remis 1500$.

Étant donné que des milliers de bouteilles sont encore vendues et jetées chaque année, la responsable du programme de recyclage de Thompson espère élargir le programme dans les mois à venir.

Elle affirme travailler avec quelques vendeurs pour voir s'il est possible d'ajouter des points de dépôt dans des endroits comme à l'hôtel Thompson Inn pour faciliter le retour des bouteilles.

Beaucoup de gens vont chercher des bouteilles de sherry et marchent. Il leur faut donc parcourir une bonne distance pour les amener au Centre de recyclage , explique Cheryl Thompson.

Si nous pouvions élargir le programme , je pense que cela permettrait d'accélérer le processus et collecter plus de bouteilles , poursuit-elle.

Problème de dépendance

Les experts en toxicomanie de l'Office régional de la santé du Nord estiment que près d'un tiers de la population de Thompson est aux prises avec des problèmes de toxicomanie.

Bien que la ville compte un peu plus de 13 000 habitants, les services sociaux sont utilisés par près de 30 000 personnes, dont des habitants de régions périphériques.

La Société manitobaine des alcools et des loteries affirme consacrer chaque année des fonds de responsabilité sociale à des programmes qui visent à réduire les méfaits liés à l'alcool et à soutenir des programmes de traitement et d'aide aux toxicomanes.

La société d'État affirme que l'année dernière, elle a contribué à la hauteur de 473 000 $ au centre de traitement des dépendances AFM Eaglewood, au programme d'agents de sécurité communautaire de la ville et au programme de recyclage des bouteilles de sherry.

Brittany Greenslade