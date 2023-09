Des enseignes des commerçants à Louisbourg à un baiser échangé dans la bibliothèque de l’Université de Moncton en passant par des annonces de toutes sortes dans la presse écrite, la communauté acadienne a vu une grande variété de publicités au cours de son histoire.

La publicité en Acadie, autrement que par le bouche-à-oreille, a peut-être commencé avec des enseignes au 18e siècle, selon l’historien Maurice Basque.

Les enseignes de tavernes et d’auberges. Par exemple, à Louisbourg, au 18e siècle, il y avait une taverne [...] qui s’appelait l’Épée Royalle, et Royalle avec deux l comme on l’épelait à l’époque , a expliqué Maurice Basque au cours d’une entrevue accordée à l’émission L’heure de pointe Acadie, d’ICI Acadie.

L'histoire de la publicité.

Tous les visiteurs au lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg peuvent admirer de nos jours une reproduction de cette enseigne.

Ouvrir en mode plein écran L’enseigne de l’Épée Royale, de l’aubergiste Jean Seigneur de La Rivière, attirait les marchands aisés et les capitaines de passage, selon Parcs Canada. Photo : Parcs Canada

Dans les églises catholiques, les prêtres annonçaient à la fin de la messe les mariages et les baptêmes à venir, par exemple, poursuit M. Basque. C’était aussi une forme de publicité.

Des remèdes presque miraculeux et des esclaves fugitifs

Il y avait déjà beaucoup d'annonces publicitaires dans les premiers journaux anglophones au Nouveau-Brunswick dès la fondation de la province en 1784.

Déjà, l’un des produits les plus demandés, ce sont les remèdes presque miracles. On en aura dans les journaux acadiens jusqu’au 20e siècle.

Il y avait aussi des annonces dans la presse au 18e siècle au sujet d’esclaves fugitifs.

Ç’a beaucoup été utilisé dans les salles de classe ces dernières années pour montrer justement ce qui était une partie de la vie pour les esclaves qui étaient ensuite rattrapés. Il y avait une récompense. L’esclave était puni d’une façon très cruelle , déplore M. Basque.

Les premières publicités acadiennes

Des publicités acadiennes apparaissent aussi dans Le Moniteur acadien dès sa fondation à Shediac, au Nouveau-Brunswick, en 1867.

Ce sont les premiers commerçants, les premiers professionnels acadiens, qui vont acheter de la publicité, des avocats, des médecins , précise Maurice Basque.

L’utilisation des cartes professionnelles en Acadie a connu une grande vague au 19e siècle. Celles d'Israël Landry, fondateur du Moniteur acadien, puis propriétaire d’un magasin d’instruments de musique à Saint-Jean, en sont des exemples.

Ouvrir en mode plein écran Des cartes professionnelles d'Israël Landry quand il était propriétaire d'un magasin d'instruments de musique à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Photo : Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton

Des femmes d’affaires acadiennes achetaient aussi des annonces publicitaires vers la fin du 19e siècle. Alors que de nos jours les slogans publicitaires sont généralement très courts, à l’époque, certaines annonces présentaient des paragraphes entiers et soigneusement rédigés, indique M. Basque. C’était notamment le cas des propriétaires de boutiques de vêtements pour femmes à Shediac.

Ouvrir en mode plein écran Une annonce publicitaire de Mme C. H. Gallant publiée dans le Moniteur acadien du 25 juillet 1901. Photo : Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton/Société historique de la mer rouge

Et dans la publicité, j’aime ça, elles vont dire : on a fait la tournée des plus belles boutiques de mode de Montréal, de Québec et de Saint-Jean. Vous n’avez pas à rougir si vous achetez nos vêtements à Shediac parce que les femmes dans les grandes villes portent la même chose , explique l’historien.

Ouvrir en mode plein écran Une annonce publicitaire de Mme D. J. Doiron, modiste à Shediac, au Nouveau-Brunswick, publiée dans le Moniteur acadien le 24 juillet 1891. Photo : Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton/Société historique de la mer rouge

Les premiers commerçants acadiens dans la rue Main à Moncton à la fin du 19e siècle achetaient de la publicité dans les journaux L’Évangéline et Le Moniteur acadien. Ils vont dire encourager les Acadiens français dans le commerce. Ici, on parle français , souligne M. Basque.

Un baiser remarqué

Plus récemment, en 2015, une vidéo publicitaire de l’Université de Moncton s’est grandement fait remarquer en Acadie et ailleurs en raison d’un baiser.

La caméra voyage sur le campus et tout d’un coup on est dans une bibliothèque et qu’est-ce qu’on voit dans une rangée entre deux étagères de livre? Un étudiant et une étudiante, pas en train de se donner un petit bec sur la joue, non, au contraire, c’était presque torride , affirme Maurice Basque.

Et ç’avait fait jaser. Là, l’Université avait même fait les manchettes nationales.

La vidéo a remporté l’année suivante le concours international de Kira Academic. Les critères d'évaluation étaient la pertinence comme outil de recrutement, l'impact sur les émotions et la valeur divertissante.

