Un couple britanno-colombien accusé de fraude pyramidale

Des poursuites civiles et criminelles lancées contre un couple de la Colombie-Britannique allèguent l'existence d'un réseau de vente pyramidale qui aurait conduit des centaines de personnes à investir des millions de dollars dans ce qu'ils croyaient être des ventes immobilières.

Le couple fait l’objet de 80 chefs d’accusation de fraude de plus de 5000 dollars. Il est également accusé d'avoir blanchi des revenus provenant d'un réseau de vente pyramidale de 7,8 millions de dollars qui aurait duré 12 ans, selon le Service de police d'Edmonton (EPS).

Le couple s’est rendu à la police d’Edmonton le mois dernier. Linda Herczeg, du détachement des crimes financiers de l’ EPS , a déclaré que l'enquête criminelle a duré trois ans.

La police a connaissance de 184 personnes ayant investi dans le système présumé en Alberta et en Colombie-Britannique, ainsi qu'aux États-Unis et en Australie.

Il s'agit du plus grand flux d'argent entrant dans un stratagème à la Ponzi sur lequel j'ai enquêté au cours de mes huit années d'activité dans le domaine des crimes financiers , affirme Linda Herczeg.

Un réseau de vente pyramidale leurre des victimes à l'aide de promesses de rendement élevé afin de les conduire à investir dans un bien ou un service qu'ils croient légitime. En coulisses, l'argent sert plutôt à payer d'autres investisseurs à qui l'on a également promis des bénéfices.

Les choses s'effondrent lorsque trop d'investisseurs demandent à récupérer leur argent et qu'il n'y a pas assez d'argent entrant pour rembourser tout le monde.

Le couple était basé à Kelowna, en Colombie-Britannique, mais l’EPS s'est impliqué dans l'enquête parce que le stratagème présumé amenait à croire aux investisseurs que leurs fonds serviraient à acheter des maisons des environs d'Edmonton et que les profits proviendraient de la vente de biens immobiliers.

Les allégations contre le couple n'ont pas encore été prouvées devant les tribunaux.

Procédures de faillite

Les traces des procédures civiles commencent en 2020, lorsqu'une femme a demandé une ordonnance de faillite contre un membre du couple, affirmant que cette personne lui devait environ 1,6 million de dollars.

Trois autres créanciers ont également déposé des déclarations sous serment indiquant que cet individu leur devait des sommes substantielles .

L'avocat Geoffrey Dabbs a représenté la plaignante tout au long de la procédure de faillite. Beaucoup de gens suivaient l'affaire , a déclaré Me Dabbs à CBC News.

Le 1er juin 2020, un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé l'ordonnance de faillite. Moins de deux mois après, 72 créanciers ont déposé des réclamations alléguant que cette personne leur devait de l'argent, pour un montant total de près de 26 millions de dollars.

Le fiduciaire n'a vu aucune preuve [d’achat de maisons] avec les fonds d'investissement , indique un document du tribunal datant de novembre 2020, qui ajoute que le débiteur semble avoir eu peu ou pas de source de fonds en dehors de ce que les investisseurs lui donnaient.

Sur la base des documents bancaires reçus et examinés par le fiduciaire à ce jour, les fonds reçus des investisseurs ont plutôt été utilisés en partie pour payer des investisseurs antérieurs et en partie pour financer les frais de subsistance et autres dépenses [du couple].

Des documents judiciaires ultérieurs décrivent comment les investisseurs auraient été informés qu'ils recevraient le profit sur leur contribution initiale, tandis que le capital était investi dans de nouveaux investissements pour générer un rendement encore plus important.

Avec les informations de Madeline Smith