La transformation du presbytère Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup en maison d'accueil pour les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme doit s'amorcer au cours des prochains mois.

L'organisme sans but lucratif L'autnid vient d'obtenir l'aval de la Société d'habitation du Québec (SHQ) afin de lancer son appel d'offres pour les travaux.

On espère pouvoir accueillir les résidents en 2024 , a expliqué la chargée de projet, Sylvie Côté, en entrevue à Info-réveil.

L'aspect extérieur du presbytère sera conservé, mais l'intérieur devra être réaménagé afin d'accueillir huit résidents ainsi que des salles communes.

Il va y avoir trois étages. On va accueillir sous un même toit tous les volets. La surveillance-gardiennage de fin de journée, le centre de jour sur le premier étage; au deuxième étage, l’ensemble des chambres et aussi on va refaire le grenier du presbytère qui va devenir l’espace commun pour nos résidents , précise Mme Côté.

L'Autnid caressait ce projet depuis 2016 et avait fait l'achat du presbytère en 2018 pour la somme symbolique d'un dollar.

Le projet était évalué, au départ, à 1,5 million de dollars, mais l'organisme estime maintenant qu'il en coûtera 5 millions pour le réaliser.

Québec a d'ailleurs bonifié son aide financière en ce sens au printemps 2022.

La nouvelle maison portera le nom Doris-Dickner, en l'honneur d'un homme d'affaires de Rivière-du-Loup qui est également un donateur majeur de L'Autnid.