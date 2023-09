Un projet immobilier dans la Petite Italie inquiète des résidents d’Ottawa

Des membres de la communauté et des politiciens assistent à l'inauguration du parc Plouffe, à Ottawa, le 3 août. L'événement était à la fois une célébration du nouveau terrain de basket et une protestation contre un projet de développement urbain aux 930 et 1010 rue Somerset, qui verrait le parc remplacé par une école publique française.

Photo : Gracieuseté Charles Akben-Marchand