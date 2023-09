Vers une foule record au Festival western de Saint-Tite?

Des spectacles à guichets fermés, des rues bondées et des kiosques très occupés… ce sont là des indices qui laissent croire à l’organisation que la foule est bel et bien au rendez-vous cette année, peut-être plus que lors des éditions précédentes.

[À voir] le ravitaillement de nos différents kiosques, de nos bars, je pense qu’il y a eu beaucoup de monde, on peut s'attendre à une année qui va être excellente , affirme la présidente du comité organisateur du 55e Festival western de Saint-Tite, Nadia Moreau.

D’autres signes ne mentent pas. On a eu deux spectacles à guichets complets, soit Matt Lang et Les Cowboys, bien sûr, plusieurs rodéos qui ont été aussi complets en fin de semaine, mais surtout [on a constaté] une foule qui était présente dans nos rues, des gens qui étaient contents d'être à Saint-Tite, des danseurs qui ont rempli les tentes , ajoute-t-elle.

Entrevue avec la présidente du comité organisateur du Festival western de Saint-Tite, Nadia Moreau

Un défilé bien garni

La musique country résonnait dimanche, lors du défilé du 55e Festival western de Saint-Tite.

Dimanche, les rues de Saint-Tite ont été prises d’assaut par les cowboys, musiciens, chevaux et tracteurs.

L'ensemble musical Les Titans de Québec ont participé au défilé dimanche, à Saint-Tite.

Il y avait 50 tableaux cette année, c'est un des plus gros défilés qu'on a eus dans les nombreuses dernières années.

Un cowboy argenté attire l'attention au défilé du 55e Festival western de Saint-Tite.

Le 55e Festival western de Saint-Tite se poursuit jusqu’au 17 septembre 2023.

Le thème de ce 55e Festival western de Saint-Tite est : Libère le cowboy en toi.

