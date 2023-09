Le gouvernement fédéral a introduit de nouvelles lignes directrices pour les employés qui souhaitent utiliser des outils d’intelligence artificielle (IA), comme ChatGPT, dans le cadre de leur travail. Ottawa veut s’assurer que la technologie est utilisée de manière responsable, dit la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand.

La ministre a déclaré que le gouvernement surveillera également la façon dont l’ IA est utilisée afin de se prémunir contre des problèmes potentiels, comme les préjugés ou la discrimination.

En tant que femme racialisée, je suis très consciente de la possibilité que des préjugés se glissent dans la prise de décision , a-t-elle expliqué à CBC .

Anita Anand a mentionné que les lignes directrices, qui complètent la directive existante sur l’intelligence artificielle destinée aux ministères, fournissent des conseils préliminaires aux employés. Si nécessaire, elles seront mises à jour, a précisé celle qui a récemment été nommée au Conseil du Trésor après deux années comme ministre de la Défense nationale.

L'obligation légale continue de s'appliquer à tous les employés, indépendamment de ces lignes directrices, qui viennent s’ajouter aux obligations existantes.

Mise en garde contre les risques éventuels liés à l' IA

Si les lignes directrices du Conseil du Trésor sur l’intelligence artificielle générative recommandent aux institutions fédérales d’explorer les moyens d’utiliser ces outils, elles mettent également en garde contre les risques, notamment les menaces pour la cybersécurité, les préjugés, les violations de la vie privée et les informations inexactes.

Les consignes définissent l’ IA générative comme une technologie qui produit du contenu tel que du texte, de l’audio, du code, des vidéos et des images pour des choses telles que les robots conversationnels, les courriels, les notes d’information, la recherche ou la programmation.

Les lignes directrices recommandent également la prudence lors de l’utilisation de l’ IA pour, entre autres, les communications publiques sur les réseaux sociaux ou l’automatisation d’évaluations, de recommandations ou de décisions concernant les clients .

Anita Anand a mentionné que les lignes directrices, qui complètent la directive existante sur l'intelligence artificielle destinée aux ministères, fournissent des conseils préliminaires aux employés. (Photo d'archives)

Si un service utilise l’ IA pour répondre à un citoyen, répondre à des questions par l’entremise d’un robot conversationnel, créer un document ou prendre une décision, il doit faire preuve de transparence quant à l’utilisation de cette technologie.

Anita Anand a ajouté que le gouvernement publiait ces lignes directrices parce que le service public en est aux premiers stades de la reconnaissance de l’importance de l’ IA .

La présidente du Conseil du Trésor veut aussi s’assurer que les employés sont conscients de ne pas utiliser d’informations privées ou secrètes, de s’assurer que le contenu est factuel, de s’assurer que nous sommes transparents quant à son utilisation et de s’assurer que nous nous conformons aux lois et aux politiques .

Certains fonctionnaires fédéraux expérimentent déjà l'intelligence artificielle générative. (Photo d'archives)

Le but n’est pas d’éliminer des emplois

Mme Anand a également précisé que le gouvernement fédéral n’adoptait pas l’ IA dans le but de supprimer des emplois.

Il ne s’agit pas du tout de remplacer les employés , mais plutôt de faire progresser le travail des employés actuels et futurs .

La présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), Jennifer Carr, a mentionné que son syndicat, qui compte parmi ses membres des informaticiens du gouvernement, n’a pas été consulté pour l’élaboration de ces lignes directrices ou la décision d’introduire de nouveaux outils et systèmes de l’ IA .

Selon elle, les consignes doivent être retravaillées. Elle trouve notamment que le terme prudence est très subjectif. Ce que nous voulons vraiment, c’est qu’il y ait des réglementations ou des lignes directrices strictes, avec des zones où l’on peut aller et des zones où l’on ne peut pas aller , a-t-elle expliqué.

La présidente de l’ IPFPC estime que le gouvernement devrait clairement indiquer si l’ IA est, ou non, le meilleur outil à utiliser pour un travail donné.

L’ IA a un potentiel énorme lorsqu'il s'agit de synthétiser des données scientifiques. [...] Mais si quelqu'un est privé d'un avantage parce qu'il n'y a pas d'interface humaine, c'est là que nous nous inquiétons.

Jennifer Carr, présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (Photo d'archives)

En ce qui a trait à la potentielle perte d’emplois au profit de l’ IA , la syndicaliste a invité Ottawa à revaloriser les employés qui occupent ces postes pour les former dans de nouveaux domaines.

Le président national de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, Chris Aylward, a déclaré que les syndicats et les travailleurs devraient être consultés lorsque le gouvernement souhaite commencer à utiliser des outils ou des systèmes d'intelligence artificielle.

Toute automatisation ou utilisation de l'intelligence artificielle devrait améliorer les emplois et les conditions de travail des travailleurs et non les remplacer , a-t-il commenté dans une déclaration écrite. Nous sommes heureux de voir que le gouvernement inclut de meilleures pratiques pour atténuer cela. Il doit veiller à ce que ces pratiques soient respectées, notamment en fournissant une formation continue aux utilisateurs afin qu'ils puissent identifier les contenus biaisés ou discriminatoires générés par l' IA .