Un exercice militaire de grande ampleur se tient jusqu'au 22 septembre au large de la Nouvelle-Écosse.

Je suis très fière d’accueillir l’exercice Cutlass Fury 2023 , indique la contre-amirale Josée Kurtz, commandante des Forces maritimes de l’Atlantique et de la Force opérationnelle interarmées. Il s’agit d’une excellente occasion pour nos marins, nos soldats et nos aviateurs canadiens de s’entraîner dans un environnement de préparation élevée avec nos alliés.

Le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne y participent.

Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec nos alliés , indique le commodore Trevor MacLean, commandant de la Flotte canadienne de l’Atlantique.

Les occasions de s’entraîner ensemble en mer dans un environnement de guerre complexe et simulé permettent de perfectionner les compétences de nos marins exceptionnels et de maintenir notre capacité collective en tant qu’alliés à combattre ensemble.

L'exercice, dirigé par le Canada, a commencé avec un défilé le long du front de mer d’Halifax. Une fois que les équipes seront au large, l'exercice servira à tester la capacité des marins, des soldats et des aviateurs canadiens, ainsi que celle de leurs alliés à faire la guerre anti-sous-marine et à mener des opérations dans les airs, sur terre et en mer.

Environ 1400 marins, soldats et aviateurs prennent part à l’exercice militaire à bord de huit navires et de plusieurs avions.

Pendant le temps que nous passerons ensemble, nous nous efforcerons de renforcer l’interopérabilité entre les alliés et les éléments interarmées , ajoute la contre-amirale. Ce qui améliorera notre capacité d’intervention collective à différents scénarios réalistes.