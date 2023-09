Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, redoublent d'efforts lundi pour retrouver d'éventuels survivants et aider des centaines de sans-abri, plus de 48 heures après le séisme qui a fait près de 2500 morts, selon un nouveau bilan.

Le séisme, le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans, a dévasté vendredi soir des villages entiers dans une région située au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech (centre), faisant 2497 morts et plus de 2476 blessés, selon un dernier bilan officiel publié lundi.

Dimanche soir, le Maroc a annoncé avoir accepté les offres de quatre pays d'envoyer des équipes de recherche et sauvetage : l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Selon des correspondants de l'AFP, des secouristes espagnols étaient présents dans deux localités frappées par le séisme au sud de Marrakech, Talat Nyaqoub et Amizmiz.

À Talat Nyaqoub, douze ambulances et plusieurs dizaines de 4x4 de l'armée et de la gendarmerie étaient déployés.

Une centaine de secouristes marocains sont informés par leurs supérieurs avant de commencer les opérations de recherches dans le village.

Non loin, une équipe formée de 30 pompiers espagnols, d'un médecin, d'une infirmière et de deux techniciens coordonne avec les autorités marocaines pour commencer les fouilles.

Un hélicoptère survole le village. La grande difficulté réside dans les zones éloignées et difficiles d'accès comme ici, mais les blessés sont héliportés , a déclaré à l'AFP la cheffe de l'équipe, Annika Coll.

C'est difficile à dire si les chances de trouver des survivants s'amoindrissent, car par exemple en Turquie [frappée d'un très violent séisme en février] nous avons réussi à trouver une femme vivante après six jours et demi. Il y a toujours de l'espoir , a-t-elle ajouté.

Il est aussi important de retrouver les corps sans vie, car les familles doivent savoir et faire le deuil .

Des familles attendent dans l'angoisse

Ouvrir en mode plein écran Une famille s'apprête à charger ses affaires dans un camion après qu'un violent séisme eut endommagé sa maison près de Marrakech, au Maroc. Photo : Associated Press / Mosa'ab Elshamy

À 70 km plus au nord, une autre équipe de 48 hommes de l'Unité militaire d'urgence espagnole (UME) a établi un camp à l'entrée de petite ville d'Amizmiz depuis dimanche soir.

Nous attendons une réunion avec la protection civile marocaine pour déterminer exactement où nous pouvons nous déployer , a dit à l'AFP Albert Vasquez, chargé de communication de l'UME.

L'équipe est accompagnée de quatre chiens et munie de microcaméras pour s'introduire dans les petits interstices dans les gravats, et d'appareils pour détecter toute présence humaine.

Lahcen et Habiba Barouj attendent en plein soleil des nouvelles de leur père de 81 ans qui vient d'être emmené par ambulance dans le petit hôpital local. Leur mère, morte dans le séisme, a été enterrée la veille.

Il a une fracture à la jambe. Notre maison a été engloutie. On n'a vu aucun secours. On a dû sortir notre père nous-mêmes des décombres, dans une couverture, et on l'a porté pendant des kilomètres. On dort depuis dans un champ. On est détruits à l'intérieur , dit Habiba, les traits tirés.

Dans plusieurs localités, des membres des forces de sécurité continuent d'aider à creuser des tombes pour les victimes, alors que d'autres installent des tentes jaunes pour les sinistrés qui ont perdu leur logement.

À Marrakech, sur l'avenue Mohammed VI, des dizaines de personnes ont encore passé la nuit à l'extérieur, allongées sur le terre-plein central ou au pied de leurs voitures garées dans des stationnements.

Dans la région sinistrée, des secouristes, volontaires et membres des forces armées s'activent de leur côté pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres, notamment dans des villages de la province d'Al-Haouz, épicentre du séisme.

Élan de solidarité mondial

Le séisme a suscité un élan de solidarité mondial et plusieurs pays ont proposé leur aide, mais une absence de coordination pourrait être contre-productive , a déclaré Rabat dimanche.

Le Maroc est un pays souverain et c'est à lui d'organiser les secours , a réagi la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, après que le royaume n'eut pas donné suite à ce stade à son offre d'assistance.

Elle a annoncé une aide 5 millions d'euros aux ONG actuellement sur place au Maroc.

À Tikht, un petit village dévasté par la secousse, un minaret et une poignée de maisons en argile non peintes tiennent debout au milieu d'un paysage apocalyptique.

La vie est finie ici , déplore Mohssin Aksum, 33 ans, un habitant. Le village est mort.

Le séisme, qui a atteint une magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain), est le plus puissant à n'avoir jamais été mesuré au Maroc.

Le séisme est le plus meurtrier au Maroc depuis celui qui avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, le 29 février 1960 : près de 15 000 personnes, soit un tiers de la population de la ville, y avaient péri.