Alain Rayes tire sa révérence de la vie politique

Le député indépendant de Richmond–Arthabaska, Alain Rayes, a annoncé qu'il allait quitter la vie politique après son présent mandat. Il ne se représentera pas lors des prochaines élections.

Alain Rayes a consacré 15 ans à la politique active, dont 8 ans comme député fédéral.

Il indique qu'il a réfléchi longuement avant de prendre sa décision.

Les vacances étant ce qu'elles sont, j'ai eu un peu plus de temps avec ma femme. En revenant d'un voyage pour ses 50 ans, on était à l'extérieur du pays, et c'est comme si mon corps et mon esprit étaient en train de basculer. Après quelques discussions avec les membres de ma famille et des gens proches, j'en suis venu [à la décision] que même si le goût était toujours là de s'impliquer en politique, le cœur et l'énergie, avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année, avait fait son œuvre , a expliqué Alain Rayes en entrevue à Par ici l'info.

En août 2022, il avait d'ailleurs dénoncé les commentaires haineux sur le web dont il était victime.

Il faut savoir quitter quand le moment est venu. Cela a toujours été – et c'est – un honneur, un privilège et une fierté pour moi de représenter mes concitoyens de Richmond–Arthabaska dans la région et au-delà de celle-ci à la Chambre des communes à Ottawa.

Il précise qu'il est temps pour lui de laisser sa place et il se dit prêt à relever de nouveaux défis professionnels, sans toutefois avoir de plan précis pour l'instant.

La vie politique est très stimulante, mais aussi très exigeante.

J'avais cet idéal de faire de la politique autrement et de manière positive, de gérer les finances publiques de manière responsable. Je fais le constat que, dans le climat actuel, je me retrouve, comme bien des gens, orphelin politique au niveau fédéral, a-t-il ajouté.

Alain Rayes a d'abord fait partie de l'Action démocratique du Québec ( ADQ ), il a été maire de Victoriaville, et c'est en octobre 2015 qu'il est devenu député fédéral, d'abord au Parti conservateur du Canada ( PCC ), puis à titre d'indépendant depuis septembre 2022.

Le système est fait pour faire fonctionner des partis politiques, et pas pour aider des gens qui veulent se présenter comme indépendants. Ce n'est pas nécessairement ça qui a fait une différence et je ne crois pas que les citoyens ont été désavantagés, mais c'est plutôt moi; je suis rendu ailleurs. Ça fait 15 ans que je fais de la politique et c'est extrêmement exigeant pour la famille, les proches et j'ai décidé de leur donner un break , précise Alain Rayes.

Il insiste : pour le moment, il n'a aucune intention de revenir en politique active, mais il souhaite continuer à s'impliquer différemment.