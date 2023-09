Une pétition lancée par une résidente du Cap-Breton, qui souhaite rouvrir une clinique de don de sang à Sydney, en Nouvelle-Écosse, a recueilli plus de 5000 signatures en ligne.

La clinique a fermé ses portes en 2015, car la Société canadienne du sang l'a jugée non rentable. Le centre de don de sang le plus proche pour les résidents de la municipalité régionale du Cap-Breton se trouve à plus de 130 kilomètres.

C'est très personnel pour moi parce que ma grand-mère a reçu, à plusieurs reprises, des transfusions sanguines , témoigne Diane Porter, l'organisatrice de la pétition. Sans cela, elle n'aurait pas été en vie aussi longtemps qu'elle l'était.

Diane Porter donne du sang depuis le jour où elle a atteint 17 ans, l'âge légal pour en donner.

C'était quelque chose que j'avais tellement hâte de faire. C'est tout ce que je voulais faire ce jour-là , raconte-t-elle.

Elle note aussi que le manque de cliniques mobiles au sein de la Municipalité régionale du Cap-Breton est une perte pour la communauté.

La Société canadienne du sang affirme que les coûts supplémentaires liés à la main-d'œuvre, au transport et à la distance jusqu'au site de traitement des produits sanguins le plus proche ont rendu le centre de don de Sydney irréalisable.

Dans une déclaration écrite, la Société canadienne du sang déclare qu'elle est reconnaissante du soutien et du dévouement des Cap-Bretonnais.

Les habitants de Sydney peuvent également adhérer au registre national de cellules souches, enregistrer leur intention de devenir donneur d'organes et de tissus et/ou faire un don financier unique ou récurrent , indique le communiqué.

Une perte pour les donneurs

Patsy Magliaro, une résidente de Sydney, croit aussi que la fermeture du centre a été une grande perte. Selon elle, donner du sang procure un sentiment d’épanouissement.

Vous avez aussi votre propre fierté de le faire, ils vous donnent une épingle et mettent votre photo sur le mur lorsque vous atteignez plus de 50 dons de sang , rappelle-t-elle.

Nous avions une clinique ici et cela semblait bien se passer. Chaque fois que j'y étais, huit chaises sur dix étaient occupées. Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas récupérer cela.

La Société canadienne du sang a déclaré que ses plans de collecte sont révisés chaque année et des ajustements sont apportés quand c’est nécessaire . Notre système national garantit que les patients du Cap-Breton et de partout au Canada continuent de recevoir les produits sanguins dont ils ont besoin.

Avec les informations de Kathleen McKenna de CBC