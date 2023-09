L’avion de Justin Trudeau pourrait quitter l’Inde dès mardi matin

Le premier ministre Justin Trudeau et la délégation canadienne qui l’accompagnait au Sommet du G20 pourraient finalement quitter l’Inde dès mardi matin, heure de l’Inde, selon un porte-parole du bureau du premier ministre.

Le bureau du premier ministre affirme que l’avion du gouvernement du Canada CFC02 a quitté Trenton dimanche soir en route vers New Delhi afin de ramener la délégation canadienne au pays.

Selon les informations de Radio-Canada, une pièce de l’avion en panne CFC01 doit être réparée. Le problème a été détecté au moment des vérifications d’usage d’avant-vol.

Le départ de l’Inde pourrait survenir aussi tôt que mardi matin, heure de l’Inde, mais la situation demeure fluide, selon une source gouvernementale.

Publicité

Toujours selon nos informations, la situation est fluide parce que le Canada doit obtenir les visas pour l’équipage en route, faire approuver son plan de vol et obtenir le droit d’atterrir à New Delhi. Le haut-commissariat du Canada en Inde travaille à obtenir les approbations nécessaires.

La nouvelle flotte d’avion pour transporter le premier ministre et la gouverneure générale a été reçue à Ottawa le 31 août. L’intérieur doit encore être adapté pour les besoins du gouvernement et l’équipage. De plus, les pilotes doivent être formés.

La nouvelle flotte d’avion sera opérationnelle à l’automne 2023.

Des problèmes connus

Ce n’est pas la première fois que les avions utilisés par le premier ministre éprouvent des difficultés.

En octobre 2016, un appareil qui emmenait le premier ministre en Belgique avait dû rebrousser chemin et retourner à Ottawa 30 minutes après son décollage.

Publicité

En 2019, à son départ pour Londres en vue du sommet de l' OTAN , l'avion principal du premier ministre avait dû être remplacé puisqu'il avait subi un bris. Au moment de quitter Londres, l'avion de rechange était lui aussi non fonctionnel, ce qui avait forcé l'équipe du premier ministre à fournir un autre appareil pour le retour à Ottawa.

La flotte du premier ministre est composée de très vieux avions, utilisés à l’époque du premier ministre progressiste-conservateur Brian Mulroney.

Les cinq avions CC-150 Polaris de l’Aviation royale canadienne sont en service depuis 1992. Les appareils arriveront à la fin de leur vie utile en 2027.