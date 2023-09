Des résidents de Charlottetown peuvent obtenir une aide financière municipale pour faire retirer de leur pelouse des souches qui restent depuis le passage de la tempête Fiona l’automne dernier.

Le gouvernement provincial offrait aux propriétaires de l’aide pour élaguer ou retirer les arbres endommagés par la tempête, mais non pour retirer les souches.

Nous avons entendu de nombreux résidents s'inquiéter du coût et de la sécurité des souches restantes dans leur propriété , explique le maire de Charlottetown, Philip Brown, cité dans un communiqué.

Les critères d'admissibilité

Les souches admissibles doivent se trouver dans une propriété privée dans les limites de la municipalité. Les entreprises, les institutions et les propriétés locatives ne sont pas admissibles.

Publicité

Les souches doivent avoir un diamètre supérieur à 30 cm et elles doivent se trouver dans la cour avant. Celles dans la cour arrière peuvent être admissibles si elles sont jugées dangereuses ou si elles sont partiellement déracinées.

Les résidents ont la responsabilité de coordonner l’extraction des souches par l’entreprise de leur choix.

Un rabais maximal de 500 $

Les factures de 999 $ et moins peuvent être admissibles à un rabais de 200 $. Celles de 1000 $ et plus peuvent être admissibles à un rabais de 500 $.

Les remises sont accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi, selon l'admissibilité et le budget disponible, précise le communiqué.

Les gens peuvent faire une demande par l’entremise du site web de la Ville de Charlottetown ou en communiquant avec cette dernière au 902-566-5548.