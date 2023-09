Un Britanno-Colombien bâtit son chalet pour résister aux feux, sans succès

Un constructeur, qui a passé trois ans à bâtir un chalet à transmettre à sa famille dans l’Intérieur de la Colombie-Britannique, explique que celui-ci a brûlé malgré le respect de directives fédérales et provinciales destinées à protéger les maisons des feux de forêt.

Murray Frank, propriétaire et gestionnaire de Building It Right, un fournisseur de formations en continu, espère néanmoins apprendre de cette expérience. C'est une occasion formidable pour nous d'en savoir plus et peut-être de résister encore plus [aux feux de forêt].

Il raconte qu’il a engagé une équipe d'enquêteurs sur les incendies de Calgary pour examiner le chalet quand les ordres d'évacuation seront levés afin d'apprendre tout ce que nous pouvons sur ce qui doit être pris en compte dans les dispositions de résilience face aux feux de forêt .

Depuis 2020, Murray Frank construisait le Ashnola Net Zero Demonstration Project, près du parc provincial Cathedral, en utilisant de nouvelles technologies de construction pour bâtir une maison carboneutre.

Cependant, malgré le respect de codes de construction fédéraux résistants au feu établis pour des endroits comme Lytton, dit-il, le feu de Crater Creek a quand même brûlé son chalet.

C'est décevant [...], mais le scientifique du bâtiment en moi réalise que c'est la première occasion que nous avons eue de mettre toutes les connaissances communes et la réflexion actuelle sur la résilience au feu dans une construction, puis de la voir réellement confrontée à un feu.

Le Britanno-Colombien explique que construire une maison à l'épreuve du feu implique l'utilisation de matériaux de toitures et de revêtements résistants au feu, ainsi que le fait de s’assurer qu'il n'y a pas d'ouvertures de plus de 3 mm qui pourraient attirer des braises.

Ouvrir en mode plein écran Ce chalet près du parc provincial Cathedral a entièrement brûlé lors d'un feu de forêt, bien qu'il ait été construit conformément aux directives provinciales et fédérales en matière de prévention des incendies. Photo : Fournie par Murray Frank

Le chalet respectait également des directives provinciales, assure Murray Frank, qui incluent des tactiques comme le retrait de matériaux inflammables de la zone immédiatement autour de la maison. Il avait même fait appel à un professionnel de la forêt pour réduire les combustibles environnants.

L'extérieur de la maison était terminé et d’autres travaux étaient prévus pour octobre. Je pense qu'avec notre maison, le défi que nous avons eu était l'intensité [du feu] , considère Murray Frank.

Réduire les risques

Un professeur adjoint à la Faculté de foresterie de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), Felix Wiesner, affirme que construire un chalet dans les bois et espérer qu'il soit à l'abri des feux de forêt est un objectif ambitieux.

Plus vous vous éloignez et plus vous vous rapprochez des bois, plus vous augmentez le risque de vous retrouver dans un feu de forêt [...] Vous voulez être dans la nature, mais la nature peut se retourner contre vous.

Selon Felix Wiesner, les directives des gouvernements sont là pour aider à prévenir des dommages catastrophiques aux habitations, mais il n'y a pas grand-chose à faire dans le cas d'un feu de forêt qui fait rage.

Vous pouvez réduire le risque jusqu'à un certain point, mais vous ne pouvez pas complètement l'éliminer [...] Et, bien sûr, le changement climatique signifie que nous voyons des feux plus fréquents et plus intenses. Nous devons donc réévaluer quel est peut-être le risque en matière de lignes directrices que nous avons.

Felix Wiesner pense néanmoins que les directives du Canada et de la Colombie-Britannique devraient être plus spécifiques pour certains matériaux comme le verre, et que ces directives devraient être obligatoires dans certains endroits.

Si le district régional n’a pas confirmé que son chalet a été détruit, Murray Frank raconte qu’il a pu voir le feu approcher et embraser sa propriété grâce à des caméras alimentées par satellites. Le chalet était censé être un héritage pour sa famille et il espérait qu'il serait transmis de génération en génération.

Selon BC Wildfire, en date de samedi, le feu de Crater Creek s'étendait sur 465 km2 et était considéré comme contenu.

Avec les informations de Maryse Zeidler et l’émission Daybreak South