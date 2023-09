Québec formera un comité d’experts sur l’adaptation aux changements climatiques

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, s’apprête à annoncer la création d’un comité d’experts pour le conseiller en matière d’adaptation aux changements climatiques, a appris Radio-Canada.

Interpellé par les grandes villes du Québec, il promet une « action renforcée » dans les prochains mois.

La question est devenue source de discorde entre les maires et mairesses de la province et le gouvernement du Québec. Les municipalités estiment qu’elles ont besoin de 2 milliards de dollars par année pour adapter leurs infrastructures aux changements climatiques, un investissement auquel elles n’ont pas eu droit jusqu’ici.

Bien qu’il ne s’engage pas à répondre aux demandes municipales, le ministre de l’Environnement promet d’en faire plus. Les circonstances font en sorte qu’on doit encore mettre davantage l’accent sur cet aspect-là , dit Benoit Charette, en entrevue.

Québec dispose déjà du Comité consultatif sur les changements climatiques pour le conseiller sur des questions relatives aux changements climatiques au sens large, mais le mandat du nouveau comité portera spécifiquement sur l’adaptation à ces derniers.

C'est d'ailleurs du Comité consultatif sur les changements climatiques qu'a récemment démissionné le spécialiste de l'énergie Pierre-Olivier Pineau, qui avait alors dénoncé « une sorte de censure », ce qu'avait aussitôt nié le ministre Charette.

S'adapter, une nécessité, dit Charette

Pour ceux et celles qui ont des doutes, je pense que l’été qui s’achève nous convainc qu’il faut s’adapter, explique-t-il. Il faut, oui, lutter contre les changements climatiques, mais il faut clairement s’adapter, parce que les conséquences nous rattrapent de façon toujours plus soutenue, de façon toujours plus marquée.

Avec les feux de forêt et autres catastrophes naturelles qui ont frappé le Québec cette année, les partis d'opposition et des groupes environnementaux ont aussi fait monter la pression sur le gouvernement. Même la nouvelle présidente de la Commission de la relève de la CAQ, Aurélie Diep, affirme que l'adaptation à la crise climatique sera son « premier combat ».

Ce qu’on va confirmer dans les prochains jours, c’est justement le recours à des experts en la matière qui pourront nous appuyer , poursuit le ministre.

L’identité de ceux et celles qui formeront ce comité n’est pas encore connue, mais Benoit Charette promet qu’ils seront parmi les meilleurs experts reconnus en la matière .

Il n’y aura pas de doute sur leur compétence, sur leur expertise sur ces enjeux-là , indique-t-il. On veut voir les meilleures pratiques qui se font à l’international, mais également s’assurer qu’on n’a pas d’angle mort au niveau des politiques publiques et au niveau du gouvernement.

Un premier rapport au début de 2024

Le ministre de l’Environnement, qui présentera le prochain plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte (PEV) le printemps prochain, s’attend à obtenir un rapport dans les premiers mois de 2024 .

Il s’engage d’ailleurs à mettre en œuvre les recommandations qui seront formulées par les experts auxquels il fait appel.

C’est toujours difficile de cautionner un rapport avant qu’il ne soit présenté , dit-il. En même temps, si on met sur pied cette instance de référence-là, c’est pour l’écouter. Très certainement, on sera intéressé à analyser et mettre en place toutes les mesures.

Jusqu’ici, le gouvernement Legault s’est défendu des critiques en assurant avoir consacré des sommes importantes à l’adaptation aux changements climatiques. Une enveloppe d’environ 1,5 milliards de dollars y est déjà réservée pour les cinq prochaines années. Une partie de cet argent ira aux villes, bien que ce soit très loin de répondre aux attentes.

On sait que ce n’est pas suffisant , se défend Benoit Charette. On peut présumer que le prochain plan de mise en œuvre mis à jour au printemps prochain sera doté d’une enveloppe encore plus importante, notamment pour des projets en adaptation.