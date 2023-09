Des gens de partout au Québec ont convergé vers Saint-Tite, samedi soir, pour voir en spectacle les Cowboys fringants. Larmes, frissons, le dernier concert de l’été du groupe a été chargé en émotions. Nombreux spectateurs s'estiment privilégiés d'avoir vécu l’expérience alors que le chanteur du groupe lutte en ce moment contre un cancer de la prostate.

La vedette de la soirée, c’était lui, le chanteur Karl Tremblay. Dès qu’il a mis les pieds sur scène, la foule s’est mise à crier.

Rapidement, il fait savoir au public à quel point il était heureux de revenir pour une quatrième fois à Saint-Tite.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Nous sommes les Cowboys fringants, mesdames et messieurs. Un groupe qui était prédisposé à venir jouer pour vous, ici, ce soir , lance-t-il.

Venir à Saint-Tite, c’est tout naturel pour les Cowboys. Les premières lignes qu'ils ont composées en tant qu'artistes parlent de la ville.

Sur le chemin de Saint-Tite. Comme une fleur, je t'ai cueillie. Toi, ma belle Marguerite , peut-on entendre dans Les routes du bonheur.

Profiter de chaque seconde

Le cancer affaiblit le chanteur et les traitements chamboulent le calendrier de spectacles. Le prochain concert prévu à Gatineau a été annulé. Karl Tremblay a avoué avoir fait son possible pour offrir le maximum de dates à ses admirateurs.

Publicité

Rimouski, Québec et Drummonville figurent avec Saint-Tite parmi les endroits qui ont eu droit à l'une des rares apparitions des Cowboys fringants cet été.

Karl Tremblay a été généreux et le public lui a rendu la pareille avec amour et espoir. À plusieurs reprises, la foule chantait à l’unisson les refrains des plus grands succès du groupe.

Samedi soir à Saint-Tite, l'énergie y était, mais le chanteur s'est assis quelques minutes sur scène pour se reposer.

On ne sait pas s'il va avoir une suite, on ne sait pas si c'était le dernier, mais Karl, on t'aime beaucoup. Merde pour le futur , raconte un jeune homme à la sortie du spectacle.

C'était un show émotif. C'était une tournée d'adieux sans l'annoncer , avance un autre fervent des Cowboys fringants.

Publicité

De plus en plus populaires

Pour ce spectacle, 1600 billets ont été vendus. Ils ont tous trouvé preneur en moins de 24 heures.

Il y a un engouement incroyable. Je pense que Karl n'est pas sans cause à ce succès monstre qu'ils vivent présentement , croit la directrice au développement, programmation et subventions au Festival western de Saint-Tite, Mélanie Comtois.

Dès que les portes de l'aréna se sont ouvertes, c'était la course à la meilleure place.