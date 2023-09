Le Canada présente ses excuses à la Première Nation de Williams Lake en C.-B.

Le gouvernement du Canada a présenté des excuses officielles, dimanche, à la Première Nation de Williams Lake, en Colombie-Britannique, pour les torts historiques liés à la dépossession de ses terres ancestrales.

C'est un jour historique, non seulement pour la Première Nation de Williams Lake, mais aussi pour les Canadiens , a déclaré le chef de la Première Nation, Willie Sellars. Je pense à la fierté qu'éprouvent nos ancêtres en nous regardant aller jusqu'au bout, en demandant des comptes au gouvernement et en voyant ce dernier faire un pas en avant et se tenir à nos côtés.

Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a prononcé les excuses, au nom d'Ottawa, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée devant le bureau du conseil de la Première Nation.

Le Canada reconnaît que ce village était un lieu important pour [la Première Nation de] Williams Lake. Le gouvernement du Canada accepte la responsabilité de cette injustice historique et exprime ses profonds regrets et ses excuses sincères aux membres de [la Première Nation de] Williams Lake pour le tort subi, le fait qu'ils aient été illégalement et injustement dépossédés et séparés des terres du village.

Des décennies d’attente

Ces excuses ont lieu un peu plus de 160 ans après que la Première Nation de Williams Lake a été évincée des terres où se trouvait son village ancestral; des terres qui sont devenues la ville de Williams Lake.

En 1993, la Première Nation a entamé une bataille juridique qui s’est conclue devant la Cour suprême du Canada en 2018. Puis, en avril 2022, elle est parvenue à un accord de 135 millions de dollars avec le gouvernement fédéral en lien avec l’occupation illégale des terres de la communauté.

Chris Wycotte, conseiller de la Première Nation, a supervisé l'ensemble de la procédure judiciaire pendant 30 ans. Il estime que la colonisation illégale a privé son peuple d’un lieu et de liens avec sa culture. Nous n'avions rien, pas même un acre , a-t-il déploré lors de la cérémonie.

D’une cabane à une ville

En 1859, selon les archives de la Première Nation de Williams Lake, le chef de l’époque avait autorisé un colon à construire une cabane sur les terres du village autochtone. Par la suite, le gouvernement fédéral avait mis de côté une partie de ces terres pour en faire une communauté autochtone.

Toutefois, en 1861, la plupart des terres du village étaient occupées par des colons. Cette situation a poussé de nombreux membres de la Première Nation à s'installer à proximité, où ils n'avaient que de peu de terres qu’ils ne pouvaient pas cultiver.

Pendant des années, ils sont restés sans domicile, se réfugiant dans les montagnes environnantes jusqu'à ce qu'ils s'installent à la Mission Saint-Joseph, à environ 19 kilomètres au sud-est des terres du village , a précisé le ministre Gary Anandasangaree lors de son discours.

Réparer les préjudices

Lors de la cérémonie de dimanche, le chef Willie Sellars a déclaré que ces excuses montraient que la réconciliation n'était pas un cliché au Canada. C'est une réalité , a-t-il dit.

Ouvrir en mode plein écran Le chef Willie Sellars indique que, lorsque la Première Nation de Williams Lake a entamé le processus légal, sa vision et son message ont toujours été de veiller à prendre soin de l'avenir. (Photo d'archives) Photo : Laureen Carruthers

De son côté, le ministre Gary Anandasangaree a indiqué que le gouvernement fédéral s'était engagé à réparer les préjudices causés par la colonisation. Il précise qu’à travers l’entente conclue en 2022, la Première Nation de Williams Lake aura la possibilité d'acquérir et de chercher à ajouter jusqu'à 5,7 km2 à son territoire .

En vertu de l’entente, les membres adultes de la Première Nation ont droit à un versement annuel de 1500 $. Les aînés de 60 ans et plus ont également droit à un paiement unique de 25 000 $.