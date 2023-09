Des résidents d’un immeuble évacués après un incendie dans le quartier de Glendale

Des résidents d’un immeuble dans le quartier de Glendale, à Winnipeg, ont dû quitter leurs maisons tôt dimanche matin, à cause d’un incendie.

Les services d’urgence sont arrivés sur place à 5 h pour combattre un feu dans l’un des trois étages du bâtiment, affirme le chef de district auprès du Service d'incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg, John Senkowsky.

Il ajoute que le feu a été maîtrisé un peu avant 7 h 30 et qu’aucun des résidents ne semble avoir été blessé.

La structure qui a brûlé implique un seul bâtiment qui a deux sections , indique John Senkowsky. Il était séparé par un mur pare-feu entre les sections A et B. La section B est celle qui a principalement subi des dégâts, mais nous avons procédé à une évacuation des deux sections par mesure de sécurité.

Dade Fuerst est un des résidents de l’immeuble. Il raconte qu’il s’est réveillé vers 6h quand il a vu des lumières rouges à travers sa fenêtre.

Il indique qu’il ne se trouvait pas dans la section du bâtiment qui a pris feu, mais qu’il a été évacué par mesure de sécurité.

Dade Fuerst ajoute qu’aucune des alarmes de feu dans le bâtiment ne s'est déclenchée.

Nous sommes vraiment chanceux , affirme-t-il. Un voisin est allé cogner à plusieurs portes pour avertir qu’il y avait un incendie.

Dade Fuerst indique qu’il a pu faire sortir ses chats, sa bicyclette et son PS5 à temps.

Ce ne sont cependant pas tous les résidents qui ont eu le temps de récupérer leurs biens.

C’est le cas de Corey Sittler qui dit qu’il n’a pas entendu l’alarme de feu et qu’il a vu la fumée et des flammes. Il ajoute qu’il était parmi les dernières personnes à sortir du bâtiment et qu’à ce moment-là, il pouvait à peine voir ou respirer.

La première chose que j’ai faite est de m’assurer que ma copine et mon cousin étaient réveillés et j’ai tenté d’attraper l’extincteur, affirme-t-il. Je n’ai pas eu le temps de faire sortir mes chats.

Il estime qu’il ne pourra peut-être pas retourner à l’intérieur dans l’immédiat, car il semble que le plafond s’est effondré dans son appartement.

John Senkowsky indique, pour sa part, qu’il ne savait pas si les alarmes de feu du bâtiment fonctionnaient ou pas et ajoute qu’une enquête sera ouverte à ce propos.

Avec les informations de Gavin Axelrod