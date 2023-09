Élan de solidarité pour le Maroc, frappé par un séisme dévastateur

Comment la communauté marocaine au Québec se mobilise-t-elle pour aider les sinistrés au Maroc, frappé par un violent séisme qui a fait 2100 morts, selon un bilan provisoire? Plusieurs organisations comme la Croix-Rouge et Médecins sans frontières ainsi que des associations comme « Soleil des orphelins » se disent prêtes et mobilisées et appellent la population à donner généreusement.

Les secours d’urgence sont bien entendu déployés sur place au Maroc, mais la vie doit continuer et les besoins sont considérables. Les Marocains ont notamment besoin d'eau potable et de nourriture; il faudra aussi des logements pour les sinistrés.

Coordination de l’aide

Se confiant à Radio-Canada, la Dre Joanne Liu, ancienne présidente de Médecins sans frontières, explique qu’il est important d’être en appui à une coordination centrale du pays […] parce que [l’aide] doit être orchestrée de façon complémentaire et intelligente .

Ouvrir en mode plein écran Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne, section Québec Photo : Radio-Canada

La Croix-Rouge, de son côté, appelle à donner généreusement par le truchement de son adresse en ligne. On privilégie les dons en argent pour éviter l’engorgement des aéroports et des ports des pays voisins , indique Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne, section Québec.

Ça ne sert à rien de rentrer au Maroc des denrées, de la nourriture ou des couvertures quand il y en a de disponibles dans le pays. S’il en manque, ce sera beaucoup simple pour nous d’en acheter dans les pays voisins comme l’Espagne, l’Algérie et la Tunisie. Ce sera beaucoup plus économique et beaucoup plus rapide que de les faire venir du Canada.

Au moins une mosquée de Montréal a commencé à amasser des dons à envoyer au Maroc, tandis que plusieurs personnes membres d'une page Facebook consacrée aux Montréalais d'origine marocaine ont offert leur aide dans des messages publiés.

Ouvrir en mode plein écran Yousra Benhnia, directrice générale de la Jeune Chambre marocaine du Québec Photo : Radio-Canada

En entrevue à L’Info maintenant, Yousra Benhnia, directrice générale de la Jeune Chambre marocaine du Québec, explique que son organisme, qui vise à rassembler et à faire rayonner la relève d’affaires marocaine au Québec, n’a pas voulu aller vers la collecte de fonds, mais il est là pour partager l’information .

Nous avons créé une mini-cellule d’urgence pour mobiliser nos membres et pour partager les informations par rapport aux associations qui ont de l’expérience, qui sont accréditées , précise Mme Benhnia.

Elle estime qu’au-delà des besoins urgents comme l’eau et la nourriture, qui doivent être acheminées aux sinistrés jusqu’aux endroits les plus reculés, il faut penser à plus long terme.

On aura besoin d’un accompagnement post-traumatique.

On dénombre environ 100 000 personnes d'origine marocaine au Canada, selon le plus récent recensement. Environ 81 000 Canadiens d'origine marocaine vivent au Québec et près de la moitié de cette population se trouve à Montréal.

Avec les informations de La Presse canadienne