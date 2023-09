Une centaine de familles reçoivent un panier de la rentrée dans la MRC Memphremagog

Plus d'une centaine de familles de la MRC de Memphrémagog ont reçu le panier de la rentrée à Magog.

Il s'agit d'une initiative du Souper du Partage, de la Caisse Desjardins Memphrémagog et du Centre de services scolaire des Sommets.

Ouvrir en mode plein écran Des bénévoles étaient rassemblés au Provigo de Magog pour préparer les paniers de la rentrée. Photo : Radio-Canada / Joel Provencher

C'est la sixième édition et il y a toujours des preneurs pour les paniers, donc je pense que dans le contexte économique c'est vraiment important , explique Lisa Rodrigue, la directrice générale du Centre de services scolaire des Sommets.

Grâce aux efforts déployés dimanche, 104 familles parmi les plus vulnérables de la MRC qui ont été référées par les directions d'école. Ces dernières garantissent d'ailleurs la plus grande discrétion afin de ne pas stigmatiser ces familles dans le besoin.

On a des denrées comme les céréales et le pain, mais il y a aussi de la viande, des produits frais, des fruits et des légumes, du sirop d'érable. Vraiment, c'est une épicerie complète.

Lisa Rodrigues indique que chaque famille recevra un panier d'une valeur de 300 $ et certaines familles plus nombreuses seront admissibles à recevoir deux paniers de la rentrée.

Ouvrir en mode plein écran Les bénévoles se sont mis en route pour livrer les paniers dimanche. Photo : Radio-Canada / Joel Provencher

Plus de 70 bénévoles impliqués

Rassemblés au Provigo de Magog, environ 70 bénévoles ont mis la main à la pâte dimanche matin pour confectionner les paniers.

Ils se mettent ensuite en route vers les quatre coins de la MRC pour aller à la rencontre des familles bénéficiaires.

Ouvrir en mode plein écran Environ 70 bénévoles ont mis la main à la pâte pour confectionner les paniers de la rentrée. Photo : Radio-Canada / Joel Provencher

On va aussi loin que Stanstead, Ayers Cliff, il y en a à Magog. C'est de besoins qui sont criants de plus en plus. Au Souper du partage, on est conscient de ça et on veut aider les plus démunis à ce que les enfants rentrent à l'école avec le ventre plein , affirme Serge Laurendeau, bénévole au Souper du partage.

Nous on aime ça, ça fait plusieurs années qu'on aide les familles en difficulté à Magog, c'est super important pour nous.

L'organisme le Souper du Partage et le Centre de services scolaire des Sommets unissent leurs efforts depuis déjà quelques années pour offrir les paniers de la rentrée.