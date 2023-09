Séisme au Maroc : un étudiant sherbrookois joint les efforts d’aide humanitaire

Un étudiant au doctorat en cotutelle à l'Université de Sherbrooke et dans une université de Marrakech se prépare à joindre le mouvement d'aide qui s'organise à la suite du séisme meurtrier survenu vendredi.

Abdelmoujib Bahhou se trouvait à 50 km de l'épicentre lors du tremblement de terre.

Les dégâts ont été minimes à son domicile, mais l'événement a été traumatisant pour lui. Après deux nuits blanches passées à l'extérieur, il a décidé d'offrir son aide.

Pour aider les gens en situation de besoin, on va se déplacer dans les villages si possible pour apporter de l'aide. C'est mon duty, c'est mon devoir de donner le support physique et matériel à ces gens, parce qu'on est Marocains, on a vécu cette tragédie ensemble, donc il faut en sortir ensemble , affirme-t-il.

Dès lundi, il compte aller apporter des vivres, des vêtements et des couvertures dans les zones les plus touchées. Il entend travailler conjointement avec d'autres doctorants avec qui il étudie.

Le soutien émotionnel est aussi très important pour Abdelmoujib Bahhou qui a tenu à remercier tous les Canadiens qui lui écrivent des messages de soutien depuis vendredi.

Les Marocains devraient également bientôt recevoir de l'aide provenant de la communauté internationale. La Croix-Rouge est notamment mobilisée pour envoyer des biens essentiels à partir de pays voisins.

