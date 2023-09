Séisme au Maroc : élan de solidarité à Ottawa et Gatineau

Après le tremblement de terre qui a fait plus de 2000 morts dans la région de Marrakech, dans la nuit de vendredi à samedi, la solidarité s’organise un peu partout à Ottawa et Gatineau avec plusieurs appels aux dons.

Le bilan des victimes du séisme s’est encore alourdi dimanche. Selon la chaîne de télévision nationale, les autorités comptent maintenant plus de 2100 morts et plus de 2400 blessés.

Une situation très difficile à accepter pour la diaspora marocaine de la région de la capitale nationale.

On a des souvenirs, nous sommes nés dans ce pays [le Maroc] donc on est toujours attachés à notre pays, quoi qu’il arrive, on est toujours marocain et donc ça fait mal , relate Khalid Bouazza, propriétaire de Marrocan Market Centre, à Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Khalid Bouazza, propriétaire du Marrocan Market Centre Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville/CBC

Solidarité

Mais, certains Marocains n'ont plus la force de pleurer. Ils cherchent maintenant des solutions pour aider leurs compatriotes restés au pays.

C’est notamment le cas de la présidente de l’Association marocaine d’Ottawa, Ilham Chabi, qui a décidé d’amasser des médicaments et des petits trucs simples , dans l'option de se rendre, en personne, dans la région de Marrakech pour les donner aux sinistrés.

[Particulièrement] dans les montagnes. [Ce sont des] régions très difficiles [d’accès]. La route n’est pas facile. […] On va trouver une façon de ramener des tentes du Canada au Maroc. C’est pourquoi on demande l’aide des gens , explique Mme Chabi.

Ouvrir en mode plein écran Ilham Chabi, présidente de l’Association marocaine d’Ottawa Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le Centre islamique de l’Outaouais a choisi d’organiser une collecte de fonds spéciale pour le Maroc vendredi prochain. La communauté de l’Outaouais en général, et les fidèles de la mosquée en particulier, sont invités à faire des dons monétaires, qui seront ensuite acheminés au Maroc.

Nous pensons que c’est la meilleure façon de faire parce que les besoins sont sur le terrain. C’est vraiment les organismes [sur place] qui vont savoir ce dont les gens ont besoin. Les organismes se chargeront d’acheter les biens et peut-être offrir les services qui sont nécessaires , explique Ibrahim Sballil, président du conseil d’administration du Centre Islamique de l’Outaouais.

Ouvrir en mode plein écran Ibrahim Sballil, président du conseil d'administration du Centre islamique de l'Outaouais Photo : Radio-Canada / Inès Ali-Khan

Par ailleurs, une veille est prévue à 17 h dimanche, devant l’ambassade du Maroc à Ottawa, pour honorer la mémoire des victimes du séisme.