Temps de travail : une demande de recours collectif allègue qu’AHS a enfreint des contrats

Une demande introductive de recours collectif, déposée au nom d'assistants cliniques et d’assistants chirurgicaux cliniques devant la Cour du Banc du Roi de Calgary le 12 août, allègue que Services de santé Alberta (AHS) n’a pas payé des heures supplémentaires et n'a pas accordé de périodes de repos aux assistants cliniques depuis 2016.

La déclaration allègue qu’ AHS a enfreint et continue d'enfreindre les conditions des contrats de travail et son obligation de diligence envers les demandeurs et membres du recours collectif. Robert Erickson, avocat de la représentante des demandeurs Julia Ionina, a déclaré que lui et sa cliente n'étaient pas prêts à commenter pour le moment.

Un porte-parole d’ AHS , James Wood, a expliqué que l’autorité sanitaire ne peut pas commenter, car la cause est devant les tribunaux. Mercredi, il a déclaré à CBC qu'un exposé de la défense n'avait pas été déposé.

Le recours collectif proposé demande 10 millions de dollars en dommages-intérêts généraux, 85 millions de dollars en dommages-intérêts spéciaux et 10 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs, plus les frais et intérêts.

L’exposé de la demande explique que la représentante des demandeurs et les membres du recours ont découvert qu’ils n'avaient pas été payés pour des primes liées à des heures supplémentaires et des quarts de travail auxquelles ils avaient droit quand ils ont reçu un courriel d’ AHS le 23 décembre 2022. Le courriel indiquait qu’ils recevraient un paiement rétroactif pour les heures supplémentaires qu’ils avaient déjà effectuées depuis le 1er avril 2022 et qu’ils continueraient à être payés pour les heures supplémentaires.

Le défendeur a soutenu que le demandeur et les membres du recours n'étaient pas admissibles aux heures supplémentaires malgré un paiement rétroactif partiel et un paiement partiel des heures supplémentaires au demandeur et aux membres du recours par la suite , indique la déclaration.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée en cour.

Des médecins formés à l'étranger

Les assistants cliniques et assistants chirurgicaux cliniques sont des médecins formés à l’étranger qui travaillent sous la supervision de médecins en Alberta. Selon le site web d’ AHS , les salaires de base vont de 63 000 $ à 155 000 $. Leurs missions incluent des examens physiques, l'écriture d'ordonnances, la documentation des antécédents des patients et l'élaboration de plans de traitement avec les médecins superviseurs.

Julia Ionina a travaillé comme psychiatre en Russie avant d’immigrer au Canada en 2012. Elle a commencé à travailler comme assistante clinique pour AHS vers novembre 2015 à l'hôpital Royal Alexandra, à Edmonton. Depuis 2017, elle travaille comme assistante clinique à l'Hôpital communautaire Sturgeon, à St Albert.

Selon l'exposé de la demande de recours collectif, Julia Ionina doit régulièrement travailler plus de 50 heures par semaine, et en avril elle a été programmée sur cinq quarts de 15 heures chacun. Les assistants cliniques étaient auparavant des contractuels, mais sont désormais des employés d’ AHS .

Les assistants cliniques ne sont pas syndiqués en Alberta. L'exposé de la demande indique que leurs conditions d'emploi sont décrites dans un manuel, qui précise que les heures supplémentaires seront payées pour tout temps travaillé au-delà des heures normales de travail . L'exposé de la demande allègue qu’ AHS a dit aux assistants cliniques, verbalement et oralement, qu'ils sont exemptés du paiement des heures supplémentaires.

Le courriel de décembre 2022 au demandeur et à certains membres du recours collectif indiquait selon un document différent que les assistants cliniques n'étaient pas admissibles pour recevoir des paiements réguliers pour les heures supplémentaires.

Plus de 200 travailleurs dans cette demande de recours collectif

Une professeure de droit à l'Université de Calgary spécialisée dans les politiques de santé, Lorian Hardcastle, pense qu'il est possible qu' AHS ait modifié son interprétation de la loi ou ait reçu un avis juridique ayant incité le paiement rétroactif.

C’est rare que sans un changement dans leur compréhension de la loi ils aient simplement fait un signe de bonne volonté et payé les gens de manière rétroactive.

L’exposé de la demande de recours collectif assure que le paiement rétroactif n’était que partiel. Il allègue également qu‘ AHS n’a pas autorisé les assistants cliniques à prendre deux périodes de repos de 30 minutes lorsqu'ils travaillaient plus de 10 heures, qu'ils n’ont pas reçu de primes pour certains quarts de travail et qu'ils ont été régulièrement programmés pour travailler plus de 12 heures et parfois jusqu'à 24 heures.

Le manuel pour les employés non syndiqués indique que les quarts de travail ne doivent pas excéder 15 heures.

Peu importe l’issue de cette action en justice, je pense qu’ AHS doit prendre au sérieux les préoccupations de ces travailleurs, à savoir qu'ils ne bénéficient pas de suffisamment de temps de repos , considère Lorian Hardcastle. Elle explique que de nombreux travaux suggèrent que des travailleurs de la santé fatigués constituent un problème de sécurité pour les patients.

La demande de recours collectif indique que les 228 membres risquent de perdre leur emploi s'ils présentent des réclamations individuelles et qu’ils n’ont pas les ressources d' AHS .

Avec les informations de Madeleine Cummings et Ariel Fournier