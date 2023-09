Célébrer le patrimoine religieux dans une église bientôt désacralisée

Les journées du patrimoine religieux sont célébrées en fin de semaine à travers la province. À L’Anse-au-Griffon, c'est l’occasion de montrer au public les travaux entamés à l’église Saint-Joseph, en voie d’être désacralisée et transformée en centre communautaire.

Je suis née à L'Anse-au-Griffon, j'ai été baptisée ici, je me suis mariée ici, donc ça fait un petit pincement de voir que notre église ne sera plus notre église, mais un centre communautaire , admet la résidente Monique Boulay.

Elle est néanmoins contente de voir le projet prendre forme. C’est un vrai beau projet , dit-elle. On sait que c'est partout, partout que toutes les églises ferment. Au moins, le bâtiment comme tel va être là.

L'église de L'Anse-au-Griffon et son presbytère sont sur le point de devenir un centre communautaire Photo : Courtoisie : Centre communautaire Griffon

Un projet issu d'un besoin citoyen

Le manque de lieux de rassemblement pour les citoyens dans la région a mené à ce projet, entamé il y a huit ans.

C’est un comité de citoyens, qui s’est formé en 2015, et qui était composé à l’époque de gens qui faisaient partie du club de l’âge d’or, du cercle de fermières et de la Fabrique Saint-Joseph et d’artisans locaux , rappelle Mireille Bilodeau, présidente du Centre communautaire Griffon.

Ces gens-là se sont dit : "pourquoi on ne donnerait pas une deuxième vie à notre église en répondant aux besoins de notre population?"

Mieille Bilodeau, présidente du Centre communautaire Griffon Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Préserver autant que possible

Notre but, c'est vraiment de conserver les éléments le plus possible tels qu'ils sont. Les fenêtres sont restaurées, on les enlève, on les décape , explique l'architecte Annie Dion, chargée de projet pour l'Atelier Balsa et Pierre Bourdages Architecte.

C'est vraiment son revêtement de briques qui est particulier. Il y a plusieurs églises qui sont construites de manière plus simple , note Mme Dion.

Son architecture d'influence gothique se distingue aussi par une tour de clocher détachée.

Étapes à venir

Des travaux de maçonnerie sont sur le point de débuter.

L’étape suivante sera de lancer un appel d’offres pour la nomination de l’équipe d'entrepreneurs qui poursuivront les travaux de restauration de l’église et du presbytère de L’Anse-au-Griffon. Ils seront chargés du gros du travail : l'isolation et le revêtement intérieur de l'église.

Des travaux sont en cours à l'église Saint-Joseph de L'Anse-au-Griffon. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Le projet est évalué à 3,2 millions de dollars. Jusqu'à présent, l’organisme a réussi, après certaines difficultés, à amasser un peu plus de 2 millions de dollars, notamment grâce à Développement économique Canada, au Conseil du Patrimoine canadien, à la Ville de Gaspé, ainsi qu'à des participations privées.

Le budget est en constante élaboration. Il y a tout un volet qui vient de s'ajouter, qui est le volet de transition énergétique sur lequel on travaille en ce moment. Un projet d’une telle envergure est constamment en évolution , précise Mireille Bilodeau.

Si tout se passe bien, les travaux à la grande salle communautaire devraient prendre fin en juin 2024.

D'après un reportage de Stéphanie Rousseau