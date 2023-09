Plusieurs poteaux électriques ont été coupés, des éléments d’infrastructure faits de cuivre ont été volés, des transformateurs et des pompes électriques ont disparu et les systèmes de sécurité environnementale d’un ancien dépotoir ont été détruits au cours des dernières semaines à Kingston.

De plus, des haches et des tronçonneuses ont été trouvées et confisquées dans un camp de sans-abri près du site vandalisé.

Les dommages ont été causés au système qui s’assure que des produits chimiques et toxiques qui sont dans l’ancien dépotoir ne contaminent pas la rivière Cataraqui, adjacente.

Ce vandalisme coûtera 1,5 millions de dollars à la municipalité, qui a approuvé, mardi, un budget spécial provenant de son fonds de réserve pour l'environnement. L’étendue des dégâts a été expliquée en détails dans un rapport remis au conseil municipal avant la réunion de mardi.

Paul McLatchy, directeur de l'environnement de Kingston, a déclaré que lui et son équipe n’ont jamais vu de tels dégâts.

John Done, un avocat qui représente plusieurs résidents du camp de sans-abri, a accepté que les haches et tronçonneuses soient confisquées du camp.

De son côté, Sayyida Jaffer, activiste, affirme que les dépenses d’1,5 millions de dollars sont troublantes.

Du vandalisme depuis plusieurs semaines

Le rapport remis au conseil mardi offre une liste détaillée des dommages.

Au cours du long week-end du mois d'août (du 4 au 7 août), des vandales ont causé d'importants dégâts aux systèmes de contrôle environnemental et à l'infrastructure électrique associée sur le site fermé de la décharge de Belle Park. Les dommages comprennent : L’abattage de plusieurs poteaux électriques

La destruction des serrures des armoires de commande des pompes

Le vandalisme des armoires de commande des pompes et de l'équipement

Le vol de pompes submersibles

La coupure et le vol de câbles électriques

Le vol de nombreux composants contenant du cuivre dans l'équipement de contrôle des pompes

Le vol de transformateurs montés sur poteaux

Le vol de câbles électriques de transmission primaire Source : Rapport numéro 23-218

D'autres actes de vandalisme et de vols se sont poursuivis sur le site au cours des dernières semaines , y ajoute-t-on.

Le rapport précise que les risques environnementaux sont graves. L'ancienne décharge est vieille (fermée en 1974), son lixiviat est donc relativement faible, mais peut encore contenir des concentrations d'ammoniac non ionisé qui peuvent être nocives pour la vie aquatique [de la rivière Cataraqui] à certaines périodes de l'année. Le fonctionnement continu du système est nécessaire pour prévenir les dommages environnementaux.

Six poteaux électriques ont été abattus. Photo : Photo offerte par Paul McLatchy

Paul McLatchy, directeur de l'environnement de Kingston, a exprimé sa surprise face à l'ampleur des dommages, soulignant leur caractère sans précédent.

Des mesures temporaires devraient contenir les contaminants pendant plusieurs semaines, a déclaré M. McLatchy. Le fonds d'urgence sera utilisé à la fois pour les réparations et des améliorations, a-t-il déclaré.

Nous ne voulons pas remplacer les poteaux en bois par des poteaux en bois pour qu’ils soient coupés à nouveau , a-t-il précisé. Nous allons nous procurer des poteaux en béton et d'autres types d'équipements plus robustes.

Des haches et des tronçonneuses

Après la découverte des dégâts, la Ville de Kingston a demandé à la Cour Supérieure de Justice de l'Ontario d'ordonner le retrait des haches et des tronçonneuses trouvées dans le campement de sans-abri du parc Belle. Cette requête a été acceptée le 23 août.

John Done, directeur exécutif de la Kingston Community Legal Clinic [Clinique juridique communautaire de Kingston, traduction libre] et représentant légal de plusieurs résidents du camp de sans-abri, a consenti à l'ordonnance de confiscation en leur nom, précisant que cela ne constituait pas une reconnaissance de leur implication.

Nous ne voyons pas vraiment pourquoi quelqu'un [dans le campement] aurait particulièrement besoin d'une hache ou d'une tronçonneuse , a déclaré M. Done. Mais en consentant à une ordonnance qui interdit cela, nous n'acceptons aucun fait.

M. Done a ajouté qu'il ne savait pas si des haches ou des tronçonneuses avaient été retirées depuis que l'ordre a été approuvé.

1,5 millions $

Le montant consenti à la reconstruction du système de sécurité environnemental est important pour la Ville. Or, Sayyida Jaffer, activiste auprès du Providence Centre for Justice, Peace and Integrity of Creation [Centre Providence pour la justice, la paix et l'intégrité de la création, traduction libre] se dit attristée et troublée qu’un tel montant soit dépensé de cette manière, parce que, dit-elle, il y a beaucoup de besoins en matière de logement à Kingston.

Le campement de sans-abri du parc Belle. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema/CBC

Parfois, dans ces situations, nous sommes obligés d'opposer des choses comme la protection de l'environnement au logement , a déclaré Mme Jaffer, qui a fait campagne pour que la Ville offre des logements aux résidents du campement de sans-abri dans le parc.

Nous faisons des choix sur la manière dont nous dépensons nos ressources, et nous ne devrions pas avoir à choisir entre ces deux choses.

Avec des informations de CBC News