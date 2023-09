Le ministre Dubé lance le projet de reconstruction de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

Après des années de planification et de tergiversations, le projet de reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, un des plus gros hôpitaux du Québec, s’apprête à prendre son envol.

Radio-Canada a appris que le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit dévoiler lundi à Montréal les détails d’un projet de plusieurs milliards de dollars dont la réalisation pourrait s’étendre au-delà de 2033.

Les équipes du bureau de projet ainsi que de la direction de la conception et de la construction de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont à pied d'œuvre pour préparer les appels d'offres.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, à l'entrée du Conseil des ministres le 21 juin 2023. (Photo d'archives)

Besoins grandissants dans l’Est

Le projet de reconstruction de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) prévoit notamment 720 lits d’hospitalisation, contre 450 actuellement.

Cet agrandissement a nécessité toute une gymnastique financière compte tenu de l’inflation.

Comme le dévoilait Radio-Canada en août 2022, l’évaluation des coûts par la SQI atteignait alors 4,2 milliards de dollars, bien au-delà de l’autorisation budgétaire de 2,5 milliards consentie l’année précédente par le ministre Dubé.

Un treillis métallique permet de retenir le revêtement. (Photo d'archives)

Un des scénarios sur la table, préparé par la Société québécoise des infrastructures (SQI), allait jusqu’à amputer le tiers du projet.

Le ministre de la Santé avait aussitôt précisé que Québec entendait engager toutes les sommes nécessaires pour la rénovation complète de cet hôpital montréalais compte tenu de la surchauffe dans l'industrie de la construction.

Comme le faisait remarquer le ministre Dubé à l'émission Tout le monde en parle le 15 janvier 2023, à [l'Hôpital] Maisonneuve-Rosemont, il y a une situation plus difficile qu’ailleurs [...], car dans l’est de Montréal, il y a eu sous-investissement, ce qui fait qu'on a 25 % du volume et 17 % des services [en santé] .

Une première mouture du projet avait été présentée en 2012 au ministre de l’époque, Yves Bolduc, pour qui les projets du CHUM et du CUSM étaient prioritaires.

L'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Photo d'archives)

Cela dit, d’autres hôpitaux montréalais sont sollicités depuis le début de l’année pour atténuer l’achalandage des urgences de l' HMR et de l’hôpital Santa-Cabrini, dans l’est de Montréal, en recevant davantage d’ambulances.

Les travaux sur les quotes-parts pour la répartition des ambulances sont en cours et permettront une remise à niveau , indique-t-on au ministère.

Des équipes de chirurgies d’un jour de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ont par ailleurs été déménagées il y a un an dans un bâtiment neuf loué au secteur privé.

Une équipe de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont réalise une chirurgie de l'œil dans un nouveau bloc opératoire. (Photo d'archives)

Le pavillon Rosemont datait de bien longtemps et on était rendus à la limite de ce qu’on pouvait faire avec ce pavillon-là , expliquait alors le Dr Éric Fortin, ophtalmologiste et coordonnateur médical du centre universitaire d’ophtalmologie.

D’autres contrats de sous-traitance au secteur privé sont par ailleurs en voie d’être octroyés pour des chirurgies d’un jour en orthopédie et en gynécologie ainsi que pour des examens endoscopiques, sans oublier le projet de construction d’un minihôpital privé dans l’est de Montréal.

Les fonctionnaires du ministère rencontrent d’ailleurs ces jours-ci une dizaine de prestataires de services pour connaître l’éventail des possibilités que peut offrir le secteur privé pour améliorer l’accès de la population québécoise aux soins de santé afin de compléter l’offre déjà existante , explique-t-on au ministère.

Un sit-in a eu lieu lors du quart de travail de soir à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour marquer le refus d'un plan d'urgence décidé par la direction et pour dénoncer les heures supplémentaires obligatoires. (Photo d'archives)

Vétusté et recrutement

Le projet de l' HMR est également attendu au sein du personnel et des professionnels en santé de l’est de Montréal.

Il faut dire que le terrain de Maisonneuve-Rosemont regroupe actuellement une quinzaine de bâtiments, dont certains pavillons plus anciens ont déjà atteint un degré de vétusté avancé. Lors d’une visite des lieux en 2018, le PDG de l’époque nous avait montré une pièce de béton de 5 kg détachée des murs de l’hôpital. Un treillis recouvre depuis lors plusieurs façades des bâtiments.

Rien pour aider au recrutement et à la rétention du personnel.

L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est un des établissements hospitaliers les plus touchés par la pénurie de main-d’œuvre et le personnel infirmier l’a fait sentir plus tôt cette année en menaçant de démissionner.