Congrès conservateur : l’inflation au cœur des priorités des citoyens selon Richard Martel

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, estime que ce sont surtout les questions économiques qui intéressent actuellement les Canadiens. C’est ce qu’il a déclaré au lendemain du congrès national du Parti conservateur du Canada, qui s’est tenu à Québec cette semaine.

Samedi, les délégués conservateurs ont adopté plusieurs résolutions controversées, comme l’interdiction des transitions de genre chez les mineurs. Pour Richard Martel, ce genre de questions touche beaucoup les citoyens, mais pas autant que les enjeux économiques, comme l’inflation.

Ce n’est pas tout le monde qui connaissait la Banque du Canada. Aujourd’hui, lorsque la Banque du Canada est là pour annoncer si le taux va monter, tout le monde est à l'affût de ça, a affirmé le député en entrevue à Radio-Canada. Avant, on se serait promené et on aurait dit : "la Banque du Canada monte son taux directeur… La Banque du Canada, c’est comme la Caisse populaire, c’est comme la Banque royale." Alors, je pense que ça, ça préoccupe énormément les gens.

Des enjeux sociaux qui divisent

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, ne s’est toujours pas prononcé quant aux enjeux sociaux qui divisent sa formation politique, comme le droit à l’avortement et la diversité de genre. Richard Martel estime que son chef analyse actuellement les enjeux prioritaires pour les citoyens en vue de l’annonce de la plateforme électorale du parti.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, ne s'est pas encore prononcé sur plusieurs questions sociales. Photo : Radio-Canada / David Richard

Il faut comprendre aussi que notre chef regarde ce qu’il s’est passé et il va choisir aussi qu’est-ce qu’il va mettre sur la plateforme, a ajouté le député de Chicoutimi-Le Fjord. C’est lui qui va décider de tout ça. Alors, le jeu, c’était vraiment de discuter, d’amener les idées, parce que c’est le droit des délégués. Ce n’était pas les membres, hier [samedi], c’était les délégués d’un peu partout et il y en a que c’était leur première fois qu’ils venaient à un congrès. [...] Je pense que, tout à l’heure, le chef va décider qu’est-ce qui est intéressant pour les Canadiens, pour les Québécois, à mettre sur la plateforme.

Un congrès positif

Il s’agissait du troisième congrès national auquel Richard Martel assistait. L’élu estime que cette réunion a été positive pour le parti.

Tout le monde était de bonne humeur, a-t-il raconté. Tout le monde était heureux. C’est un peu un conservatoire d’idées, on va là pour débattre, c’est les militants qui viennent. C’est la libre expression, ça discute.

Samedi, 30 résolutions ont été votées par les délégués du Parti conservateur.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe