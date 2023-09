Les travailleurs qui combattent les espèces envahissantes en Ontario ont eu les mains pleines cet été, en raison de l’intensification de la lutte contre plusieurs espèces, notamment les lamproies marines dans les Grands Lacs.

Après trois ans sans la possibilité de mener une campagne de lutte complète contre la présence de lamproie marine dans les Grands Lacs, la Commission des pêcheries des Grands Lacs a finalement pu envoyer des équipes travailler des deux côtés de la frontière du bassin versant partagé avec les États-Unis.

La lamproie ne se soucie pas des frontières , souligne Greg McClinchey, directeur des affaires politiques et législatives de la commission.

Greg McClinchey est directeur des affaires politiques et législatives de la Commission des pêcheries des Grands Lacs. Photo : Radio-Canada

C’est que la lamproie marine, un parasite serpentin visqueux muni d’une ventouse pleine de dents. Durant son stade parasitaire, une lamproie peut détruire en moyenne 18 kg de poisson , selon le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario. Aussi peu qu’un poisson sur sept peut survivre à l’attaque d’une lamproie.

Il s'agit d'un animal envahissant qui peut infliger de terribles pertes à l’industrie des pêches dans les Grands Lacs.

La lamproie marine s'attache à un poisson avec sa ventouse pleine de dents pour ensuite se nourrir de son sang et de sa chair. Photo : Avec l'autorisation de la Commission des pêcheries des Grands lacs.

La pandémie a fait dérailler les efforts contre la lamproie, affirme M. McClinchey.

Avant la pandémie nous avions réduit de 90 % leur population historique affirme-t-il.

Mais sans traitement, cette population a rebondi, selon la Commission, le nombre de lamproies dans tous les Grands Lacs a augmenté, et celles du lac supérieur et huron ont dépassé les cibles.

L'objectif du lampricide et des autres traitements est d'empêcher les lamproies au stade larvaire de retourner de leur lieu de naissance vers les Grands Lacs. Photo : Avec l'autorisation de la Commission des pêcheries des Grands lacs.

Cette année, la commission a pu mener un programme complet et agressif dans les Grands Lacs, incluant la dispersion de lampricide dans les rivières du bassin versant où celles-ci vont frayer et la mise en place de trappes et de barrières près des frayères.

M. McClinchey affirme qu’en raison du cycle de vie des lamproies marines, une diminution de la population pourrait être constatée d’ici deux ans, mais il est sûr que les efforts intenses de l’été vont porter fruit.

Arrivée d’une nouvelle maladie de l’arbre dans le Niagara

Ailleurs en Ontario, les travailleurs du Centre des espèces envahissantes ont à l'œil l’arrivée du flétrissement du chêne, une maladie d’origine fongique qui a été détectée pour la première fois au pays au mois de mai.

Selon Madison Sturba, coordonnatrice de développement de programme au Centre des espèces envahissantes, qui se spécialise dans les projets forestiers, affirme que ce champignon pourrait faire des ravages dans les chênes en province.

Un champignon est la cause du flétrissement du chêne. Photo : Courtoisie du département des ressources naturelles du Michigan

Les chênes, particulièrement les chênes rouges, sont très vulnérables à ce champignon, ils peuvent mourir en une seule saison, les chênes rouges en quelques semaines , dit-elle.

Elle indique que cette maladie peut se transmettre d’un chêne à l’autre par les réseaux souterrains de racines, ce qui peut rapidement mener à la contamination de plusieurs arbres.

Puisque le flétrissement du chêne n’a pas de remède connu, les équipes de travailleurs du centre doivent se rabattre sur la coupe préventive d’arbres et la construction de tranchées entre les arbres pour prévenir la propagation par les racines.

Le brunissement de feuilles du chêne affecté par le flétrissement du chêne fait partie des signes de la maladie. Photo : Avec l'autorisation du Centre des espèces envahissantes.

Tout ça passe par la sensibilisation et le travail avec les autres organismes , affirme-t-elle.

Le Centre des espèces envahissantes surveille la progression de plus de 70 espèces en Ontario.

Mme Sturba affirme que l’été 2023 a été particulièrement intense en ce qui concerne les travaux du centre.