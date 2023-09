Festival des arts du Témiscamingue : une vitrine pour le talent local

Une vingtaine d'artistes ont participé au 2e Festival des arts du Témiscamingue. L'événement se tenait vendredi et samedi à Moffet et présentait plusieurs formes d'arts.

En plus des spectacles de musique, on pouvait y retrouver des ateliers d'improvisation, de peinture et d'artisanat.

Tous les artistes présents étaient témiscamiens ou l’ont été dans le passé. L’artiste peintre anicinabe Frank Polson, le chanteur Elliot P, l’artiste visuelle Colette Jacques ainsi que le chanteur et musicien Martin Bernard étaient de la partie.

Vendredi, un micro-ouvert a su combler le public. Les gens ont pu lire des poèmes, des textes et faire des sketchs d’humour , indique l’un des organisateurs, Alexis Gingras.

Les gens sont au rendez-vous

L'objectif du festival est de démocratiser l'art et d'offrir une vitrine aux artistes locaux.

C’est beau de voir autant de belles personnes qui se rassemblent ici à Moffet pour venir non seulement découvrir, mais encourager et célébrer le talent local qu’on a au Témiscamingue , affirme avec fierté Alexis Gingras.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Moffet, Alexandre Binette et Alexis Gingras, membre de l'organisation du Festival des arts du Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Avec son festival, il souhaite inviter les personnes avec un talent artistique, mais qui n’ont pas forcément d’études dans le domaine, à se produire.

C’est un événement qui permet aux gens de peut-être [découvrir] aujourd’hui que leur voisin est musicien ou qu’il a un talent dans la peinture , cite le membre organisateur en exemple.

La municipalité de Moffet s’est beaucoup impliquée dans la tenue de l’événement, rendant notamment disponible un espace pour produire le festival et en rassemblant des bénévoles.

Ouvrir en mode plein écran Le chanteur et musicien témiscamien Martin Bernard lors de sa prestation samedi soir. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le Festival des arts du Témiscamingue se tenait d’ailleurs la même fin de semaine que le Raid Témiscamingue, qui se déroulait aussi dans l’est du territoire.