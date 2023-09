Réparer plutôt que de jeter : des pièces de rechange pour les réfrigérateurs

Une entreprise de récupération de vieux réfrigérateurs à Bécancour prend les moyens pour contrecarrer ce qu'on appelle l'obsolescence programmée touchant notamment les appareils électroménagers. Québec vient d'ailleurs de déposer à cet effet un projet de loi pour mieux protéger les consommateurs.

Le récupérateur PureSphera a ainsi entrepris de démanteler les vieux appareils de réfrigération et d'offrir en vente, les pièces usagées comme des paniers, des compartiments à œufs, des bacs de porte, des tablettes et d'autres accessoires d'utilité où d'apparence pour réfrigérateur. Le récupérateur de Bécancour met tout ça maintenant à la portée de ceux qui s'arrachent les cheveux parce que les pièces neuves pour leur vieil appareil qu'ils souhaitent conserver ne sont plus disponibles sur le marché.

PureSphera vient ainsi d'ouvrir un atelier de pièces en ligne.

On est capable d'avoir une grande variété de pièces. On est en train de compléter notre site internet pour toujours, continuellement, ajouter des morceaux, mais on peut recevoir aussi des demandes spéciales

Jusqu’ici, l'entreprise capturait les halocarbures des réfrigérateurs pour empêcher qu'ils ne soient relâchés dans l'atmosphère. Pour l'instant, on se limite à offrir les composantes accessoires, mais ça s'en vient pour les éléments plus critiques.

On veut vraiment offrir, en fait, une économie circulaire sur des morceaux d'appareils d'apparence pour l'instant, mais on va travailler aussi sur certains morceaux techniques, donc mécaniques ou électriques , précise Mathieu Filion.

L'opération seconde vie pour pièces de réfrigérateurs a obtenu la bénédiction de l'organisme GoRecycle qui chapeaute la récupération d'appareils de refroidissement au Québec.

GoRecycle soutient le réemploi, en fait la promotion, mais c'est vraiment une initiative qui provient de PureSphera qui a été coordonnée et acceptée par GoRecycle dans les procédures d'affaires , explique le directeur général de GoRecyle, Jules Foisy.

En phase avec le projet de loi numéro 29

Cette initiative est prise en marge du dépôt à Québec d'un projet de loi qui favorisera la durabilité et ce qu'on appelle la réparabilité des électroménagers entre autres.

Par l'entremise de l'organisation Équiterre, le récupérateur de Bécancour fera valoir son point de vue lors des consultations sur le projet de loi numéro 29. Il suggérera que les consommateurs aient accès au plan de leur appareil avec une description des pièces et leur numéro de série pour faciliter les choses en cas de réparation.

On a toujours un peu l'histoire de l'enfant qui s'est pris après le bac de pommes et a cassé le bac et la tablette. Donc ça peut être quand même dispendieux de changer ce morceau-là , illustre Mathieu Filion.

Les pièces, selon leur état et leur âge, sont offertes bien sûr à une fraction du prix d'une neuve et livrées le plus rapidement possible, une affaire d'heures, de jours où peut-être parfois de semaines si la demande est d'aller faire un prélèvement sur un frigo datant de 1950.