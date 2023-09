Une quinzaine d’entreprises sherbrookoise mobilisées pour lutter contre le suicide

Une quinzaine d'entreprises de Sherbrooke se mobilisent pour soutenir l'organisme JEVI.

C'est Entreprendre Sherbrooke qui est derrière cette initiative qui a culminé par un rassemblement dimanche au marché de la gare de Sherbrooke, à l'occasion de la Journée

Charles-Olivier Mercier souligne qu'environ 7 000 $ ont été amassés pour la cause et ce montant pourrait encore grimper d'ici le bilan final de la campagne au cours de la semaine prochaine.

On est bien contents de l'effet boule de neige. C'est un montant beaucoup plus élevé que ce qu'on a anticipé qu'au départ.

On se cherchait une cause commune à soutenir. On a approché les entreprises et nos clients et ils ont embarqué. Ils ont vendu du pain, des livres et toutes sortes d'objets et chaque fois il y a des montants qui sont allés à la cause, explique Charles-Olivier Mercier.

Ouvrir en mode plein écran Une quinzaine d'entreprises amassent des fonds pour soutenir la prévention du suicide. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

L'Écoloboutique de Sherbrooke fait partie des entreprises impliquées dans la campagne. Sa directrice Jessie Choquette a été touchée par l'initiative.

Personnellement, j'ai eu l'aide de JEVI il y a trois ans et j'ai perdu cinq proches dans les deux dernières années du suicide. C'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur la prévention et d'en discuter ouvertement , explique Jessie Choquette.

Sans JEVI, je serais encore perdue. Il m'ont permis de me comprendre et d'accepter ce que j'ai vécu.

Elle rappelle que l'organisme vient autant en aide aux personnes en détresse qu'à celles qui veulent soutenir un proche qui vit une épreuve.

Quand j'ai eu recours à JEVI, moi j'étais à l'urgence psychiatrique et c'est ce qui m'a permis de sortir et trois ans plus tard j'attends encore les services que le réseau public m'a promis , se désole-t-elle.

Elle souligne également que les personnes en deuil peuvent elles aussi être accompagnées par l'organisme.

Des ressources pour briser le tabou

Les Sherbrookois Annie Brousseau et Christian Plante ont reçu l'aide de JEVI à la suite du suicide de leur fille en 2020.

Le soutien que leur a offert l'organisme a fait une énorme différence pour cheminer dans ce processus de deuil. C'est pourquoi ils ont choisi de partager leur histoire dimanche à l 'occasion du rassemblement organisé au marché de la gare.

On apprend à vivre avec cette douleur-là. On finit par être capable de sourire et de vaquer à nos occupations, mais la douleur est tout le temps là.

On a vu qu'il y avait des gens à l'écoute de nos besoins et à quel point c'est important d'aller chercher de l'aide et je me rends compte trois ans et quelques mois après que j'ai encore besoin de parler de notre épreuve , admet Annie Brousseau.

Lorsque leur entourage n'était plus à même de les accompagner dans leur deuil, ils constatent que l'écoute attentive des intervenants de JEVI leur permet de se sentir soutenus dans cette épreuve.

Avec les informations de Pierrick Pichette